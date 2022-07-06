微软确认 Outlook Lite 本月登陆安卓系统：体积更小，速度更快

IT之家 7 月 6 日消息，微软最近更新了 365 路线图，其中包括一个新的安卓版 Outlook，该版本将命名为 Outlook Lite。这个版本支持现有 Outlook 应用的主要功能，但体积更小，速度更快。

Outlook Lite 非常适合使用低端设备的企业使用，然而，目前还没有确认这个精简版本究竟包含哪些功能，外界期望核心功能，如邮件和日历访问，将包含在这个版本中。

ZDNet 报道称，Outlook Lite 应用已经在一些国家存在，所以微软似乎在为更广泛的发布做准备。根据微软关于 Outlook Lite 的文档介绍，该应用程序将只限于 Outlook、Hotmail、Live 和 MSN 账户，不支持工作场合或学校的企业 / 机构账户。

微软已经为 Skype 推出了一个精简版，很多其它公司也为自家应用对出了对设备要求较低的精简版应用，如 Facebook、Twitter、Spotify、Firefox 和谷歌自己的 Go 品牌。

IT之家了解到，微软的路线图显示，该应用程序将于本月晚些时候在 Google Play 商店推出。Outlook 是 Android 上最受欢迎的电子邮件应用程序之一，在 Google Play 商店的下载量超过 5 亿。