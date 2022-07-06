免费但不便宜，《暗黑破坏神：不朽》上线首月吸金近五千万美元

IT之家 7 月 6 日消息，《暗黑破坏神：不朽》是一款由暴雪和网易共同开发的免费大型在线多人动作角色扮演游戏，于 2018 年底公布，至今方才上线。本作国服原定于 6 月 23 日但现已推迟，官方暂未公布新的上线时间。

MobileGamer.biz 发布的 AppMagic 数据显示，《暗黑破坏神：不朽》发售后第一个周就达到了 240 万美元的日收入巅峰，第一个月就赚了 4890 万美元（约 3.28 亿元人民币）以上，这还只是在苹果 App Store 或谷歌 Play 的的 30% 抽成数据。

IT之家曾报道，根据市场情报工具 Appmagic 的数据，《暗黑破坏神：不朽》手游上线两周的下载量超过了 850 万次，收入也超 2400 万美元（约 1.61 亿元人民币）。

这使得《暗黑破坏神：不朽》成为暴雪在移动领域收入的第二高，仅次于卡牌游戏《炉石传说》的手机版。

《暗黑破坏神：不朽》官方发布公告宣布，该作 iOS / Android 版将于 7 月 8 日上午 9 点在亚太地区推出，并同时开始 PC 版 Beta 公测，目前亚太地区 PC 版预载已开启。

据统计，《暗黑破坏神：不朽》在美国最受欢迎，用户占所有收入的 43%，而韩国提供了 23% 的收入。日本、德国和加拿大分别占 8%、6% 和 3%，其余 17% 的收入来自其他市场。

尽管收入表现强劲，但《暗黑破坏神：不朽》获得的用户评价却很一般。IT之家此前报道，本周早些时候，该游戏的 Metacritic 用户评分降至 0.2/10，这是该网站历史上的最低分。

官方介绍称，全新打造的《暗黑破坏神：不朽》将为玩家带来在触屏设备上玩《暗黑破坏神》的真实体验。直观的操作、手势和触屏控制让玩家可以全面掌控自己的英雄，消灭无尽恶魔的体验就如同使用手柄和键盘一样轻松。