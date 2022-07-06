红魔电竞机械键盘官宣，全球首发 TTC 电竞级新轴体

IT之家 7 月 6 日消息，前日，红魔官宣将于 7 月 11 日下午 3 点举行红魔 7S 系列暨游戏新装备发布会，发布会除了红魔 7S 和 7S Pro 两款手机之外，也会发布不少周边产品，继此前宣布将推出全球首款 27 英寸 4K 160Hz 刷新率 Mini LED 显示器之后，红魔还宣布将在该发布会发布红魔电竞机械键盘。

红魔官方称，红魔电竞机械键盘将全球首发 TTC 电竞级新轴体，并且该键盘拥有行业独创键盘屏交互系统。海报显示，红魔电竞机械键盘采用 100 键紧凑布局，拥有双色键帽，可拆卸壳体和热插拔底座设计，配备了 1680 万色 RGB 灯效，支持有线、2.4G 无线和蓝牙三模连接。同时，红魔电竞机械键盘将采用 Gasket 结构，支持魔云智控宏编程。

IT之家了解到，TTC 轴体为 TTC 正牌科电公司出品的键盘轴，采用 TTC 专利的双侧墙轴芯设计，能够有效解决轴腔进灰的问题，提高键轴的使用寿命，并且还提高了轴芯的稳定性。此前的 TTC 金粉、TTC 快银、TTC 月白等一众 TTC 客制化轴手感表现都十分出色。

今年 4 月，红魔官方发布了全新品牌主张“Win More Games！”，称不止游戏手机领域，未来将探索专业电竞显示器、电竞路由器、游戏键鼠、XR 等全新品类。