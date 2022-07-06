诺基亚与爱立信、华为激烈竞争，现已拿下挪威运营商 Ice 为期五年的 5G 合同

7 月 6 日消息，据国外媒体报道，当地时间周二，诺基亚宣布与挪威移动运营商 Ice 签订了一项为期五年的协议，以在全国升级和扩展其 5G 无线网络基础设施。

根据合同，诺基亚将提供其全面、节能的 AirScale 产品组合中的设备，以支持不同的频段。该公司指出，约有 3200 个基站将进行现代化改造，另外还将部署 3900 个新基站。

诺基亚表示，部署工作已经开始，将持续到 2026 年。

2022 年 3 月，多元化公用事业公司 Lyse 完成了对 Ice 的收购。Ice 目前拥有超过 70 万名客户，其 4G 和 5G 网络覆盖了挪威 95% 的人口。

该公司最初于 2021 年 11 月在奥斯陆（挪威首都和第一大城市）推出了 5G 服务。2021 年 9 月，该公司还获得了 3.6GHz 的国家频谱许可证。

目前，诺基亚正与爱立信和华为展开激烈竞争，争夺 5G 市场份额。据悉，该公司已与 T-Mobile、Telia 和软银等运营商签署了 5G 公开协议。

此外，诺基亚也在着手研发 6G。今年 6 月份，该公司 CEO 佩卡・伦德马克（Pekka Lundmark）在一个小组讨论会上表示，6G 有望在 2030 年前后商用。