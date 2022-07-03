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特斯拉 Model Y 畅销挪威，6 月销量是第二名大众 ID.4 的两倍

2022/7/3 11:47:50 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 7 月 3 日消息，据 Tesmanian 报道，今年 6 月，特斯拉 Model Y 成为挪威最畅销的汽车。Model Y 销量强劲，是与其最接近的竞争对手大众 ID.4 的两倍。

特斯拉 Model Y

今年 4 月，特斯拉上海超级工厂顺利复工后，特斯拉销量得以反弹。自 5 月中旬以来，特斯拉上海超级工厂一直在积极生产汽车，并向全球范围发货。其中大部分被送往欧洲，这对制造商的销售产生了积极影响。

IT之家了解到，OFV 数据显示，6 月特斯拉 Model Y 销量为 2533 辆，占据 17% 的市场份额，位居第一排在第二位的是大众 ID.4，销量为 1244 辆，落后特斯拉 1289 辆。

此外，斯柯达 Enyaq 以 1057 辆的销量位居第三，市场份额为 7.1%。宝马 iX 则位列第四位，销量为 475 辆，市场份额为 3.2%。排在第 5 位的则是丰田 RAV4，销量达 455 辆，市场份额为 3.1%。

OFV 数据

数据显示，6 月，挪威新登记乘用车 14901 辆，比 2021 年 6 月减少 5491 辆（-26.9%）。与此同时，零排放汽车市场份额 6 月继续上升，占市场的 78.7%，高于去年同期的 64.7%。

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关键词：特斯拉Model Y挪威

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