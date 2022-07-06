高校毕业生网签平台开通，电子协议与纸质三方效力相同

IT之家 7 月 6 日消息，教育部办公厅 7 月 6 日发布《关于推荐使用全国高校毕业生网上签约平台的公告》，为落实《国务院办公厅关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》（国办发〔2022〕13 号）精神，积极应对新冠肺炎疫情影响，优化高校毕业生求职就业服务流程，方便用人单位与毕业生网上签约，教育部已开通全国高校毕业生毕业去向登记与网上签约平台（http://wq.ncss.cn，以下简称网签平台）。

公告称，为更好地发挥网签平台便捷服务的功能优势，推荐广大用人单位与高校毕业生实行网上签约，有关事宜公告如下：

一、用人单位在线签约流程。用人单位在网签平台注册后，通过平台搜索已注册拟签约的毕业生（学生信息均为实名认证，并经学信网学籍验证），在线发送签约邀请，毕业生同意、院校审核通过后即完成签约。签约成功的就业协议可下载存档。

用人单位可与平台上开通网上签约功能高校的毕业生实现网上签约，无需重复注册和提交单位核验信息，减少与不同学校就业部门沟通成本。签约流程全部线上完成，减少邮寄、盖章等环节，有效缩短办理时间。

二、电子就业协议书效力相同。网上签约电子就业协议书与纸质三方协议书效力相同。

三、平台操作指南。请在网签平台首页（在“单位登录”入口注册登录）下载平台操作指南查看。

IT之家了解到，网签平台列出了学生、单位、学校三方登录入口，学生需要使用学信网账号登录，进行高校毕业生就业时进行的“三方协议”签署。