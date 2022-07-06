夜光云数量激增创 15 年来新高，或因火箭发射大幅增加

7 月 6 日消息，最近几天，高海拔云层夜光云的数量达到了 2007 年以来的最高水平，而火箭发射活动可能是主要原因之一。

夜光云是地球上最罕见、海拔最高的云层，最近科学家们记录到的夜光云比过去 15 年中的任何时候都多，它们看起来有点儿像印象派画作中海洋上的波浪。

在夏季的几个月里，当水分子冻结在大气中的尘埃微粒周围时，夜光云会在高空形成，在陆地上空创造出让人迷醉的艺术景观，它们往往会有所起伏，看起来就像是海洋中的波浪。

大多数夜光云形成于中间层，那里距离地面约 31 至 53 英里 (50 至 85 公里)。中间层漂浮着很少的尘埃，可以帮助水蒸气凝结和冻结。夜光云形成的大部分物质来自流星烟雾，这些流星在穿过高层大气层时会燃烧，并留下残留物质。

不过，其他因素可能也促进了这些云层最近的急剧增加。比如，美国宇航局（NASA）有个名为 AIM（中层大气高空冰探测）的航天器，它正在帮助研究发生在天空上层所有令人着迷的现象。

美国科罗拉多大学博尔德分校科学家和教授科拉・兰德尔（Cora Randall）负责处理 AIM 的数据，她是最先证实夜光云数量急剧增加的人之一。兰德尔教授称：“在过去的几天里，我们看到夜光云的数量激增。”

今年 6 月底，夜光云出现的频率激增，远远超过了 2007 年的峰值。一个可能的原因是 SpaceX 和其他公司的火箭发射活动大幅增加。兰德尔补充说：“我们推测，这一峰值可能是由于火箭发射向更高纬度输送额外水蒸气造成的。”

天文学家托尼・菲利普斯（Tony Phillips）曾撰文称，许多火箭发动机排放的水蒸气需要大约 10 天的时间才能漂浮到中间层。这意味着 6 月下旬夜光云激增可能与 6 月 19 日的 SpaceX 发射有关。

兰德尔警告说，还需要做更多的分析来确认 SpaceX 是否真的在创造更多罕见的夜光云方面发挥了作用。SpaceX 没有立即回复置评请求。

研究还表明，夜光云对气候变化很敏感，它们的能见度增加也可能是地球变暖的副产品。