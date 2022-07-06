量子时代计算机怎么保证数据安全？美国公布四项备选加密算法

7 月 6 日消息，当地时间周二，美国国家标准与技术研究院（NIST）对后量子密码标准化项目进行第三轮筛选后公布了四项加密算法，目的是在量子计算机成熟到足以破解当前加密技术时仍能确保计算机数据安全。

科学家已经证实，如果量子计算机技术持续发展，总有一天能破解现行加密技术。NIST 设计和测试后量子密码技术的目的是在量子计算机成熟后继续保护计算机数据。在 NIST 选定的 4 种技术中，有 2 种有望得到更广泛的应用。一种叫做 Crystals-Kyber 算法，用于建立两台计算机共享加密数据所需的数字密钥。另一种是 Crystals-Dilithium 算法，用于对加密数据进行数字签名，确定发送数据的是谁。这些算法可能需要两年时间才能实现标准化，继而整合到当今计算机软硬件当中。

量子计算机一直在稳步发展，但要开发出足以破解现行加密技术的强大机器可能还需要数年时间。无论如何，加强数据保护、巩固加密技术都是一个紧迫问题，无论是寻找新的加密算法、还是确保技术安全性并推广使用都需要数年时间。

量子计算机软硬件开发商 Quantinuum 网络安全主管邓肯・琼斯 (Duncan Jones) 说，“对于利用量子计算机发起攻击的时间范围，人们普遍认为是 10 到 15 年。”“但考虑到’现在入侵，以后解密’的可能性，我们认为攻击可能已经开始了。”

需要注意的是，加密货币使用的也是现行加密技术，这意味着量子计算机还可能从根本上破坏加密货币。