国内机器视觉龙头凌云光上市：供货苹果京东方富士康，股价涨超 55%

7 月 6 日报道，今日，国内机器视觉龙头凌云光成功登陆科创板，股票代码为 688400。

其发行价格 21.93 元 / 股，发行市盈率 64.43 倍，上市开盘大涨 52.67%，收盘价 34.08 元 / 股，涨幅 55.40%，总市值达到 153 亿元。

截至 2021 年，公司总资产 260,031.51 万元，2021 年实现营业收入 243,611.99 万元，净利润 17,299.69 万元。公司本次发行 A 股自 2022 年 7 月 6 日起在上交所上市交易。

凌云光以光学创新为基础，长期从事机器视觉及光通信业务，战略聚焦机器视觉业务，自研形成了光学成像、智能软件、智能算法与精密控制四大技术平台，为客户提供核心视觉器件、可配置视觉系统与智能视觉装备等产品与解决方案。

▲ 凌云光行业解决方案与对应产品

招股书显示，根据中国机器视觉产业联盟统计，凌云光在 2020 年位居中国机器视觉行业销售额第一。2019 年-2021 年，凌云光营收分别为 14.31 亿元、17.55 亿元、24.36 亿元；净利润分别为 0.39 亿元、1.31 亿元、1.73 亿元。

在消费电子领域，凌云光长期服务于苹果、华为、小米的产业链，与鸿海精密、瑞声科技、歌尔股份等知名电子制造厂商建立长期合作关系。

在新型显示领域，其产品应用于京东方、华星光电、天马、维信诺、无锡夏普、群创光电等行业领先客户的面板产线。

▲ 凌云光服务的部分客户及合作伙伴

在印刷包装领域，凌云光是国内标签、软包装、纸盒包装等市场的主流供应商，产品销往超 15 个海外国家和地区；在新能源领域，其产品广泛服务于福莱特、宁德时代、信义集团等行业龙头。

此外，凌云光的产品也被应用于地铁、动车、机车等智慧交通领域，其立体视觉系列产品和“数字人”产品开始在文娱领域落地。

▲ 视觉器件

由于凌云光还代理销售境外知名品牌的光纤器件与仪器、视觉器件产品，与烽火通信、锐科激光等行业知名企业建立了长期合作关系，并服务于江苏有线、中国广电等广播电视网络公司。

凌云光本次 IPO 拟募资 15 亿元，用于以下项目：

57 岁北交大博士创业，被评专精特新“小巨人”企业

凌云光成立于 2002 年 8 月，现在的实际控制人为姚毅及其配偶杨艺。

姚毅 1965 年 7 月出生于四川，本科就读于西安电子科技大学的前身西北电讯工程学院，学激光技术专业，毕业后继续留校深造，攻读电子物理硕士，后赴北方交通大学，获通信电子与系统博士学位。北方交通大学便是现在的北京交通大学。

▲ 凌云光董事长、总经理姚毅

毕业起初，姚毅留校任北京交通大学光波所教师，1997 年 7 月至 2002 年 8 月任凌云光执行董事、经理，2002 年 8 月至 2020 年 9 月任凌云光有限董事长，之后任公司董事长、总经理至今。

其配偶杨艺出生于 1970 年 5 月，1992 年 7 月毕业于清华大学工程物理专业，毕业后任北京核仪器厂技术员，1994 年 7 月到美国 EG&G 公司任中国代表处营销部经理至 1996 年 8 月，继而筹备设立凌云光并在其设立后担任监事。2002 年 8 月至 2020 年 9 月，杨艺任凌云光有限董事、经理，之后任公司董事、副总经理至今。

▲ 凌云光董事、副总经理杨艺

迄今，凌云光已深耕机器视觉产业链将近 20 年，形成了先进光学成像、软件与算法、精密机械与自动化控制，以及新一代人工智能等技术平台。

▲ 凌云光机器视觉业务发展历程

成立初期，凌云光在印钞行业开展自主研发，一方面做人民币凹印在线检测、大张检测等项目，另一方面，与国外领先的机器视觉厂商建立长期稳定的代理业务关系。

在此过程中，该公司奠定了视觉系统自主研发技术能力，并在国内建立了以国外机器视觉技术和产品为基础，构建多种解决方案服务于多个应用行业的能力。

凌云光从 2005 年开始打造自主视觉图像算法平台，形成了系列软件和系列产品，服务于消费电子、印刷包装、新型显示等工业领域，是苹果公司、华为、小米等科技公司的供应商。

在持续积累光学成像、算法、软件的专利技术研发能力的同时，它也开发出一系列可配置视觉系统和智能视觉设备产品，并自研工业相机、光源等核心器件。

▲ 凌云光可配置视觉系统应用领域及产品形态

2016 年，凌云光成为苹果的优选机器视觉供应商，开始批量提供可配置视觉系统，并扩展了自动化技术，视觉系统开始融合自动化，推出系列生产线体型智能视觉检测和量测设备。

它也进一步自研智能相机、3D 相机、深度学习、通用视觉软件及 GMQM 质量管理工业软件等软硬件产品与技术，服务于消费电子、新型显示、印刷包装、智慧交通等行业的智能制造。

▲ 凌云光智能视觉装备应用领域及产品形态

在光通信领域，凌云光自研广播电视宽带接入产品，主要服务于罗马尼亚 RCS&RDS、江苏有线、中国广电等国内外广播电视网络公司。

此外，它还代理销售境外知名品牌的视觉器件、光纤器件与仪器产品：在机器视觉方面，与国际知名机器视觉器件企业战略合作，为国内客户提供国际知名的视觉器件产品及技术支持服务；在光通信方面，代理引进国外先进光纤器件与仪器产品，服务光通信产学研客户，并与烽火通信、锐科激光等行业知名企业建立了长期合作关系。

▲ 凌云光业务及产品矩阵

面向前沿技术方面，凌云光成立“知识理性研究院”，目标打造领先的工业人工智能（AI）技术，进一步构建软件与算法平台、先进光学与计算成像平台、工业 AI 大数据平台，开展多种 AI 算法、计算成像、大数据与认知图谱等技术研究。

2021 年，该公司先是在 5 月获评北京市“专精特新”中小企业和北京市专精特新“小巨人”企业，后在 7 月被工信部评定为专精特新“小巨人”企业。

国内机器视觉销售额第一，三年营收 56 亿元

根据 Markets and Markets 统计，2015 年至 2020 年，全球机器视觉器件市场的复合增长率近 14%，预计到 2025 年市场规模将达 147 亿美元。

中国市场已成为增长最快的机器视觉市场之一，据中国机器视觉产业联盟统计，预计 2020 年至 2023 年，中国机器视觉行业销售额将以 27% 的复合增长率增长，至 2023 年销售额将达 296 亿元。

中国机器视觉产业联盟统计显示，2020 年度，在参与统计的企业中，凌云光为中国机器视觉行业销售额排名第一的企业。

据市研机构 CINNO Research 统计，以营收计，2020 年，凌云光在中国消费电子可配置视觉系统领域的市场占有率为 22.4%，排名第三，仅次于康耐视和基恩士；在中国印刷行业机器视觉智能装备领域的市场占有率为 21.1%，排名第一。

招股书显示，2019 年-2021 年，凌云光营收分别为 14.31 亿元、17.55 亿元、24.36 亿元；净利润分别为 0.39 亿元、1.31 亿元以及 1.73 亿元；研发费用分别为 1.54 亿元、1.76 亿元、2.81 亿元。

▲ 2019 年-2021 年凌云光营收及净利润变化（单位：亿元）

其主营业务收入分生产模式构成如下：

其主营业务收入分领域构成如下：

报告期内，凌云光的光接入网业务收入分别为 1.57 亿元、0.92 亿元、1.21 亿元，占主营业务收入的比例分别为 10.98%、5.26% 和 4.98%，主要系在国内广电行业业务发展趋势下滑的情形下，凌云光对光接入网业务进行了战略收缩。

报告期内，其光接入网净利润分别为-340.92 万元、-1645.81 万元和 158.19 万元，剔除股份支付影响后的净利润分别为 627.32 万元、-665.54 万元和 962.69 万元，2020 年度出现亏损。

凌云光主营业务毛利率与同行业可比公司相关业务毛利率比较情况如下：

可以看到，报告期内，凌云光主营业务毛利率分别为 34.29%、34.57% 和 33.38%，2019 年度和 2020 年度毛利率总体低于可比公司平均水平。其招股书分析称，主要原因是凌云光的视觉器件和光通信等代理业务毛利率较低。

凌云光在视觉领域先后获得三项国家级重大科技奖项：2012 年，“立体视频重建与显示技术及装置”项目获得国家技术发明奖一等奖；2016 年，公司参与的“新一代立体视觉关键技术及产业化”项目获得国家科学技术进步奖二等奖；2019 年，公司参与的“编码摄像关键技术及应用”项目获得国家科学技术进步奖二等奖。

截至 2021 年年底，凌云光团队规模达 1627 人，研发人员占比为 36.26%，拥有 418 项境内专利，另有已申请并获得受理专利 427 项，并已取得 208 项软件著作权证书，牵头或参与制定 16 项国家、行业、团体标准。

▲ 凌云光的技术层级

长期服务京东方，去年向“果链”销售 1.9 亿元

报告期内，凌云光前五大客户的合计销售收入金额分别为 2.42 亿元、2.94 亿元和 5.58 亿元，分别占当期主营业务收入的 16.91%、16.77% 和 22.92%。各期前五名客户的销售情况如下：

2020 年及 2021 年，凌云光向苹果的直接销售、间接销售，以及苹果产业链设备商自主决策采购发行人产品，合计分别约为 1.6 亿元和 1.9 亿元。

凌云光从 2016 年开始成为苹果在机器视觉领域的优选短名单供应商，苹果不直接向凌云光下发采购订单，而是通过其供应链的指定设备商向发行人进行采购与付款（间接销售）。

除机器视觉产品外，凌云光亦向苹果提供基于上述视觉系统产品的技术服务，助力苹果相关产线的高效、稳定运行。该部分服务由苹果向凌云光直接下单采购并付款（直接销售）。

对于苹果产业链中，非由苹果直接主导定型、但服务于苹果产品的厂商，其也使用了凌云光的机器视觉产品，比如工业富联、瑞声科技、歌尔股份等，但其采购凌云光产品主要为自主决策，而非依据苹果直接指定或推荐。

供应方面，报告期内，凌云光从前五大供应商合计采购金额占采购总额的比例分别为 33.44%、32.93% 和 34.85%，具体如下：

小米参投，达晨创通、富联裕展持股超 5%

截至招股书签署日，凌云光股权结构如下：

其控股股东为姚毅，实际控制人为姚毅及杨艺。除控股股东、实际控制人之外，直接持有凌云光 5% 以上股份的股东有达晨创通、富联裕展。小米基金亦在其股东阵容。

据悉，凌云光也是达晨第一支规模超 50 亿基金中的重仓项目。达晨从市场地位、技术能力、客户资源、团队力量等方面综合考虑，判断凌云光是当时国内机器视觉领域最佳投资标的，认为对其投资有利于达晨占据机器视觉、3C 产业这样的核心领域和关键环节。

凌云光共有 7 家控股子公司，分别为凌云视界、凌云光子、凌云光国际、苏州凌云光、凌云天博、凌云光通信、凌云视迅；7 家参股公司，分别为富联凌云光、悟略科技、长光辰芯、湖南长步道光电、上海青瞳、广联纵合、北京荷湖。

截至招股书签署日，凌云光共有董事 9 名，其中 3 名为独立董事。

公司监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事由股东大会选举产生，1 名职工代表监事由职工代表大会选举产生。

公司高管共 10 人，包括 1 名总经理（姚毅）、副总经理 3 名（王文涛、杨艺、赵严）、1 名财务负责人（顾宝兴，兼任董事会秘书）、5 名总经理助理（邬欣然、杨影、印永强、李宁、张见）。

包括姚毅在内，凌云光现有 8 名核心技术人员，其他 7 名的具体职务如下：

在公司任职的董事（不含外部董事）、监事、高级管理人员及核心技术人员，这些关键管理人员的 2021 年度报酬合计为 2342.56 万元。

结语：工业机器视觉领域战况升温

在工业 AI 热潮之下，更多新兴厂商及传统自动化企业进入机器视觉行业，凌云光面临的竞争环境正变得更为激烈。

在贸易摩擦不断的大背景下，凌云光在报告期内向境外供应商合计采购金额占采购总额的比例一直超过 50%，其相关产品及原材料供应可能会出现不确定性。凌云光需采取措施减轻此类风险的潜在影响。

根据招股书，未来三年，凌云光将通过“凌云服务创品牌”、“明星产品有灵魂”、“绩效管理育英才”、“职能支撑创效益”和“事业做大有底线”五大战略举措，支撑“健康跨越上规模”的战略目标。

接下来，凌云光计划持续以先进光学成像、软件与算法、自动化等技术创新为基础，提供高质量、高性价比的产品，尤其是加大在机器视觉领域的研发投入，进一步提高自研业务收入占比。