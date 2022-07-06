年内已跌 30%！DRAM 跌价或将贯穿全年，代理商库存堆积如山

在经历了 2021 年的繁荣之后，半导体衰退周期在 2022 年悄然而至，半导体芯片砍单潮接踵而来，无论是驱动 IC、电源管理 IC 还是 MCU，产品价格均在下跌，景气度的变化比翻书还快。

作为周期性最明显的存储芯片自然也难逃过此劫，DRAM 现货价格在今年 2 月份有所回升之后，便再度走低，至今不见好转。而且，根据集微网了解，下半年情况更不容乐观，价格恐将进一步走低。

更是有代理商直言：“一眼看到年底，今年已经没机会了，明年再说吧。”

DRAM 价格倒挂，代理商库存堆积如山

纵观 DRAM 近几轮涨跌周期，每一轮基本上在 3 年左右，其中一年上涨周期，两年的下跌或平滑期，这和晶圆厂投产、量产、爬坡的时间周期规律基本一致。

本轮周期则是从 2020 年开始，疫情影响下，宅经济、居家办公拉动服务器、TV、PC 出货量的激增，带动 DRAM 需求上升，从而引发价格走高，以及原厂扩充产能。

然而，去年三季度开始，需求逐渐下降，芯片缺货紧张情绪也开始缓解，DRAM 出现供过于求的情况，价格便开始有所回落。虽然今年年初受到原厂减产影响，价格在短暂的反弹后，便再度走低。

▲ 数据来源：wind

“去年各种芯片都缺货，但是 DRAM 的供应是充足的，这在生产的时候就会有因为芯片缺货而 DRAM 无法消耗的情况，但凡缺一个芯片，产品都做不出来，那 DRAM 消耗不掉只能放着，以至于去年就已经堆了很多料。”有代理商向笔者透露，虽然今年芯片不缺了，但是需求也没了，然而原厂库存很多，他们是要一直出货的，只是下游和终端已经无法消化，现在库存已经堆的像山一样，都是亏钱在卖。

据悉，需求萎靡主要是以手机为代表的消费电子景气度持续下降，PC 出货量也在持续下滑，于是存储厂商便开始去库存，以至于 DRAM 价格便一路走低。

雪上加霜的是，全球消费电子龙头苹果也放出砍单信号。根据台媒报道，台积电三大客户苹果、AMD、英伟达集体下调订单，其中，苹果 iPhone14 系列量产已经启动，但首批 9000 万台出货的目标已削减一成。

在此之前，三星也已经暂停包括面板、手机及存储芯片在内的所有事业部的采购。因此，有外资机构表示，由于亚洲经销商、模组厂和 ODM 的存储芯片库存偏高，美光下半年或许得降价求售。

“现在除了车规的需求会好一点，其他的都不行，全部都在砍单”。该代理商对笔者表示，因为市场价比较敏感，降的要比原厂快，所以早就倒挂了。

不难发现，现阶段存储市场产能过剩、供过于求的现象愈发严重，不过原厂目前仍旧在抢市场和维持利润之间权衡，存储厂商在供需扭转之前，或许只能被迫降价加快周转。

Intel 再度跳票，跌价恐将贯穿全年

此前，集微网曾提到，由于需求不振，DDR4 持续跌价，不过 DDR5 价格仍旧坚挺，而且下半年 Intel Sapphire rapids 正式发布，DDR5 将大规模商用，从而会重振存储市场景气度，然而，现如今来看，这种情况恐难实现。

首先，天风国际证券分析师郭明錤 6 月 16 日表示，英特尔下一代 Xeon (至强) 服务器芯片“Sapphire Rapids”可能将延期到 2023 年第二季度出货，明显晚于市场共识的 2022 年下半年，这对 Intel 和其服务器供应链都不利。

不过正在市场对此消息仍将信将疑之际，美光在 7 月 1 日的业绩说明会上，则将此消息实锤。

美光称，Intel 延迟推出新的 CPU 导致行业降低了对 DDR5 成长性的预期。而且，美光在其第三财季的业绩指引中表示，管理层认为消费需求（包括个人电脑和智能手机在内的需求下降）和库存相关的不利因素会给行业带来不利的影响。因此，公司预计 2022 年全年的 DRAM 行业市场需求增速将较中长期复合年均增长率低十几个百分点。

有业内人士对笔者表示，Intel 已经连续两次跳票，说明产品性能还需要调试，稳定性不足。以现在的情况来看，即便是推出了，也可能需要接受市场的考验。现在再次推迟，最早也可能是年底发布，那再到成熟以至于大规模铺开，预计要到明年上半年。

此外，从美光的 DRAM 和 NAND 营收数据来看，存储市场也正在进入衰退周期，虽然营收仍维持在高位，但是已经有走弱的迹象，或将重演 2018 年-2019 年跌价的情况。

前述代理商高速笔者：“主流 DDR3、DDR4 的产品，现在较今年 2 月份已经下跌了 20%—30%，而且下半年肯定还会继续下跌。现在一眼看到年底，今年完全没希望的，业内预计到明年可能才会好一点”。

不过，也有业内人士告诉笔者：“今年下半年不是完全没有机会，目前国内信创市场的需求算是比较好的，这一块主要是政府在推动，因为是国家培育的市场，经过了近两年的发展之后，下半年很多条件都已经比较完善，国产 CPU 也已经逐渐成熟”。

“现在来看，信创的订单是比较多的，而且市场空间很大，现在才刚开始，以后政府肯定会继续推。”该业内人士补充道，最重要的是政府用的产品，价格不太敏感，因此现在来看的话，这个市场是比较赚钱的。