《黑客帝国觉醒：虚幻引擎 5 体验》将于 7 月 9 日后下架，免费领取后可继续游玩

IT之家 7 月 6 日消息，去年底，虚幻引擎和 Epic Games 推出了惊艳业界的《黑客帝国觉醒：虚幻引擎 5 体验》，该体验游戏可在 PlayStation 5 和 Xbox Series X / S 上免费下载。

今日 Epic Games 确认，《黑客帝国觉醒：虚幻引擎 5 体验》将于 7 月 9 日之后从 PlayStation 和 Xbox 商店下架，所以还没有体验过该游戏的玩家可以去领一下。免费领取之后就可以保存在库中，在游戏下架后还能继续游玩。

IT之家了解到，这一技术演示以华纳兄弟公司的《黑客帝国》世界为背景，由 Lana Wachowski 担任编剧和导演，Keanu Reeves 和 Carrie-Anne Moss 也再次饰演了 Neo 和 Trinity，并在反转的现实世界中扮演了自己。

该项目重新聚集了许多曾参与制作经典的《黑客帝国》三部曲的工作人员，如 James McTeigue、Kym Barrett、John Gaeta、Kim Libreri、Jerome Platteaux、George Borshukov 和 Michael F Gay，而 Epic Games 及其合作伙伴的团队也参与了协作，包括 SideFX、Evil Eye Pictures、The Coalition、WetaFX（前身为 Weta Digital）等众多公司。

虚幻引擎表示，虚幻引擎 5 中所实现的新技术在《黑客帝国觉醒：虚幻引擎 5 体验》又向前迈进了一步。在演示中，极其逼真的数字人类重现了 Keanu Reeves 与 Carrie-Anne Moss 的表演和相貌。为此，Epic 的 3Lateral 团队对演员的面部进行了高保真 3D 扫描，并在诺维萨德的工作室以 4D 方式捕捉了他们的表演。这个开放世界城市环境中包括英雄角色 IO，即 MetaHuman Creator 的启动角色，还有数千名 MetaHuman 特工，展示了规模化创建高保真游戏角色这一令人兴奋的全新可能性。

AI 系统驱动了角色和车辆，而使用 Houdini 构建的程序化系统生成了城市。虚幻引擎 5 的世界分区系统使广阔环境的开发变得更易于管理。车辆的移动、角色的服装以及建筑物的破坏都是使用虚幻引擎的 Chaos 物理系统在引擎内模拟的。在追逐体验中，由于汽车的碰撞是通过 Chaos 实时模拟的，所以永远不会发生两次同样的碰撞。每次运行都是独一无二的。