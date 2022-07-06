原腾讯暗黑手游《拉结尔》宣布重新开服：研发方自行运营，去商业化

IT之家 7 月 6 日消息，今年 4 月份，腾讯旗下的暗黑手游《拉结尔》宣布于 2022 年 6 月 15 日 11 点正式停止在中国大陆地区的运营。

今天，《拉结尔》产品研发团队称，在腾讯方运营权结束后，研发方将重启并自行运营《拉结尔》项目，同时对游戏内容进行去商业化调整后重新上线，只保留玩家自由交易和 battlepass，以支撑游戏重新上线的基础运营成本。

官方表示，《拉结尔》将于 9 月初重新开服，将会给重新回归的所有探索者发放回归福利。

IT之家了解到，原腾讯《拉结尔》手游于 2019 年 6 月 20 日全平台上线，运营近 3 年宣布停运。

游戏介绍：