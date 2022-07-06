原腾讯暗黑手游《拉结尔》宣布重新开服：研发方自行运营，去商业化

IT之家 7 月 6 日消息，今年 4 月份，腾讯旗下的暗黑手游《拉结尔》宣布于 2022 年 6 月 15 日 11 点正式停止在中国大陆地区的运营。
今天，《拉结尔》产品研发团队称，在腾讯方运营权结束后，研发方将重启并自行运营《拉结尔》项目，同时对游戏内容进行去商业化调整后重新上线，只保留玩家自由交易和 battlepass，以支撑游戏重新上线的基础运营成本。
官方表示，《拉结尔》将于 9 月初重新开服，将会给重新回归的所有探索者发放回归福利。
IT之家了解到，原腾讯《拉结尔》手游于 2019 年 6 月 20 日全平台上线，运营近 3 年宣布停运。
游戏介绍：
作为由广州帝释天研发、腾讯游戏代理发行的暗黑品类游戏，《拉结尔》手游为玩家带来了纯正暗黑手游体验，游戏有着主机级画面品质，目光所及之处皆经过精细化打造；
127 点天赋供玩家自由搭配，战斗风格极度自由个性；633 个传奇装备及 70 款套装可“爆装”收集，自由穿戴获取实力加持。全新的暗黑世界已经到来，亟待玩家下载《拉结尔》手游入驻探索！
游戏中怪物种类颇为丰富，每一只怪物都经过精雕细琢，其中 BOSS 不仅在造型上细腻精致，还有着十足的个性和特色。同时，庞大的天赋系统，让角色可形成千变万化的战斗流派，玩家从中体验到自由又策略十足的暗黑战斗。
此外，游戏中有着众多极品装备，更有大量套装装备等待玩家爆装穿戴, 场景探索、BOSS 挑战、爽快爆装体验等纯正暗黑类玩法，《拉结尔》手游应有尽有，今日，游戏全平台首发，暗黑大世界正式揭幕。