索尼 PlayStation 大作《战神：诸神黄昏》官宣 11 月 9 日发售，巨狼芬里尔亮相

IT之家 7 月 6 日消息，索尼互动娱乐宣布 PlayStation 大作《战神：诸神黄昏》的发售日期为 2022 年 11 月 9 日，登陆 PlayStation 4 和 PlayStation 5 平台。

IT之家了解到，《战神：诸神黄昏》是由圣塔莫尼卡工作室开发、索尼互动娱乐发行的动作冒险电子游戏。该游戏为“战神系列”第九部作品以及 2018 年《战神》的续作，与前作一样以北欧神话为基础，古代挪威为背景。故事主题将围绕使北欧神话终结的“诸神黄昏”。

官方今日公布了一段新的 CG 预告，出现了北欧神话中的巨狼芬里尔。芬里尔是洛基和女巨人安格尔伯达的第一个孩子，巨蛇耶梦加得和死神海拉的大哥。而在上一部《战神》中，已经揭示了战神奎托斯的儿子就是洛基，不知道会有怎样的剧情发展。

在去年 9 月的索尼 Playstation Showcase 活动上，《战神：诸神黄昏》正式公开。《战神：诸神黄昏》接续前作的剧情，但是父子俩的关系似乎又出现了些新问题。而且曾经的战友芙蕾雅也为了给儿子报仇，与奎托斯父子展开大战。

据悉，在《战神：诸神黄昏》中，玩家可以在全部 9 大国度进行冒险，而不是前作中的 6 个。官方还在此前公布了人物角色设定图，包含游戏中玩家将面对的两个主要对手：芙蕾雅和雷神托尔。