TCL 创始人李东生再向母校华南理工大学捐赠 4000 万元

IT之家 7 月 6 日消息，7 月 5 日，TCL 创始人、董事长李东生向母校华南理工大学捐赠 4000 万，联合设立“TCL 科技创新基金”，用于支持华南理工大学青年科研学者开展科学探索和技术攻关。

TCL 方面表示，TCL 科技创新基金的全部资金将定向资助华南理工大学 45 岁以下青年学者在前沿探索和应用研究两大领域的重点项目。

前沿探索项目主要支持量子信息，人工智能，高效长寿命发光材料，高效新能源材料，新型半导体材料、器件与工艺等基础学科和交叉学科领域的科研项目；

应用研究项目主要支持解决包括但不限于面向新型显示材料、半导体材料、新能源电池技术、电子通讯技术、集成电路、数据科学与人工智能、未来健康、智慧城市、海洋科学等前沿战略领域及产业发展中关键核心技术的重大科学问题和生产实践中的共性基础问题。

2021 年，李东生曾向华南理工大学捐赠 1 亿元，用于完善高校基础教学设施建设，并成立“TCL 青年学者计划”和“华萌奖学金”，分别用于奖励优秀的高校青年科学家和青年学生。

华南理工大学表示，“李东生校友和 TCL 已累计向华南理工大学捐赠超过 1.4 亿元，是华南理工大学建校以来最大额捐赠。”此举将推动科技源头创新，促进更多的青年科研人才脱颖而出。