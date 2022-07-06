任天堂推出《斯普拉遁 3》主题 Switch OLED 游戏机，8 月 26 日开售

IT之家 7 月 6 日消息，任天堂今日公布了一款《斯普拉遁 3》主题的 Switch OLED 主机，将于 8 月 26 日开售。

《斯普拉遁 3》主题 Switch OLED 主机在手柄、机身、底座上都印有彩色图案，和游戏本身的涂鸦喷射玩法相契合。

此外，《斯普拉遁 3》主题 Switch Pro 手柄、游戏机包将于 9 月 9 日发售，和《斯普拉遁 3》游戏的发售时间相同。

IT之家了解到，《斯普拉遁 3》（スプラトゥーン 3，Splatoon 3）将于 9 月 9 日正式登陆 Switch 平台，全区支持中文 (429 港币 / 6500 日元 / 59.99 美元)，所需容量约 6GB,，而且支持兑换。

《斯普拉遁 3》是任天堂开发的第三人称射击游戏，也是《斯普拉遁》（旧译喷射战士）系列第三作，也是该系列首次支持中文语言的游戏。

玩家要在对战中展开 4 vs 4 的队伍战，使用各种各样的武器把对战场地的地面涂上我方队伍的颜色，占色面积多的队伍可获得胜利。但同时也加入了许多新动作。

以墨汁涂抹面积一决胜负的 4 对 4「占地对战」虽然和以前相同，不过当中加入了可以从半空开始比赛的「鱿鱼生成」等新动作，似乎让对战的趋势发生了变化。在对战中除了过去登场过的武器，也有在用类似弓类的武器。