苹果 watchOS 9 开发者预览版 Beta 3 发布

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IT之家 7 月 7 日消息，苹果今日向 Apple Watch 用户推送了 watchOS 9 开发者预览版 Beta 3 更新（内部版本号：20R5316f），本次更新距离上次发布隔了 14 天。

要更新到新软件，Apple Watch 需要有 50% 的电池电量，必须放在充电器上，并且必须在 iPhone 的范围内。

watchOS 9 引入了四个新的表盘，包括月相、欢乐时光、大都会、天文，此外还包括为几款最经典的表盘推出增强的现代化功能。ECG 心电图应用现在支持房颤历史功能，获得心律显示房颤征兆的预估频率等重要信息，让用户更加了解身体状况。用户每周会收到通知，了解房颤的发生频率，并可在健康 App 中查看详细的历史记录，包括可能会影响房颤的生活因素，如睡眠、酒精摄入量和锻炼。

睡眠跟踪功能现在包括睡眠阶段，让用户更加了解自己的睡眠。Apple Watch 通过加速感应器和心率传感器的信号检测用户处于快速动眼睡眠时期、核心睡眠时期还是深度睡眠时期。用户会在 Apple Watch 上的睡眠 App 看到睡眠阶段数据，查看睡眠时间等更多详细信息，还可以在 iPhone 健康 App 中的睡眠对比图表中查看更多指标，如心率和呼吸频率。

苹果添加了用药 App。允许用户创建药物清单，建立日程和提醒事项，并在健康 App 中查看药物信息，从而帮助用户管理和追踪所服用的药物、维生素和营养剂。用户都可以为每种药物建立个性化日程，还可以设定提醒来帮助指导用户服药。

体能训练 App 更新为跑步者、铁人三项爱好者和游泳添加了自定义锻炼和改进。Fitness+ 锻炼现在支持流式传输到某些第三方智能电视。在 watchOS 9 中，通知经重新设计，打扰更少，却仍然有效，当 Apple Watch 正被使用时，通知会以全新的小巧横幅式样展示。

其他新功能包括允许在 Apple Watch 上接听 VOIP 呼叫的 CallKit API、用于通过 iPhone 控制 Apple Watch 的 Apple Watch Mirroring 镜像、通过“捏合两下”手势执行更多的快速操作，以及对提醒和日历应用程序的更新。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版？

只需下载安装【描述文件】即可在系统更新中探测到开发版 / 公测版升级，描述文件下载途径见下文。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

从哪里下载 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版描述文件？

方法一：关注 IT之家微信公众号（点此进入），发送消息【描述文件】或【苹果】即可得到自动回复的下载链接。如下图所示：

方法二：打开 IT之家App（点此下载），依次点击【发现】→【苹果描述文件】即可找到下载链接。如下图所示：

方法三：前往《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》下载。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《IT之家精华：苹果 iOS 系统发布 / 固件下载 / 升级更新大全表》