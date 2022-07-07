微软 Win11 安卓子系统 WSA 更新 2205.40000.14.0：IP 地址改为与本机相同、看视频不灭屏、AV1、IPv6

IT之家 7 月 7 日消息，微软宣布向所有 Windows 11 Insider 频道（仅限美国）发布安卓子系统 WSA 的更新，新版的版本号为 2205.40000.14.0。

据官方介绍，2205.40000.14.0 版本包含多项功能更新：

高级网络

引入了高级网络选项，该选项开启后，允许 App 访问 ARM 计算机的本地网络设备。该版本还启用了 IPv6 和虚拟网络连接，增强了子系统的网络功能。

据介绍，该设置允许安卓 App 连接到与 Windows PC 在同一网络上的其他设备。打开此设置后，用户可以无线播放内容。例如，可以在连接到同一网络的扬声器上播放音乐，或使用兼容的安卓应用设置硬件（如安全摄像头），可玩性大大提升。

设置应用更新

IT之家了解到，该版本更新了 WSA 子系统的设置应用，子系统的 IP 地址已经与本地 PC 相同，IP 地址设置也已从“开发人员”部分中删除，用户只需要连接到 127.0.0.1 本机 IP 的特定端口即可。

完整日志如下：