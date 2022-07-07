微软 Win11 安卓子系统 WSA 更新 2205.40000.14.0：IP 地址改为与本机相同、看视频不灭屏、AV1、IPv6

IT之家 7 月 7 日消息，微软宣布向所有 Windows 11 Insider 频道（仅限美国）发布安卓子系统 WSA 的更新，新版的版本号为 2205.40000.14.0。
据官方介绍，2205.40000.14.0 版本包含多项功能更新：
高级网络
引入了高级网络选项，该选项开启后，允许 App 访问 ARM 计算机的本地网络设备。该版本还启用了 IPv6 和虚拟网络连接，增强了子系统的网络功能。
据介绍，该设置允许安卓 App 连接到与 Windows PC 在同一网络上的其他设备。打开此设置后，用户可以无线播放内容。例如，可以在连接到同一网络的扬声器上播放音乐，或使用兼容的安卓应用设置硬件（如安全摄像头），可玩性大大提升。
设置应用更新
IT之家了解到，该版本更新了 WSA 子系统的设置应用，子系统的 IP 地址已经与本地 PC 相同，IP 地址设置也已从“开发人员”部分中删除，用户只需要连接到 127.0.0.1 本机 IP 的特定端口即可。
完整日志如下：
启用高级网络功能，包括 App 访问 ARM 的本地网络设备。
从设置中删除了 VM IP 地址。使用高级网络，现在 VM 的 IP 地址与主机 / 计算机 IP 地址相同。
修复了在最大化或调整大小时不可调整大小的应用内容。
修复了在 App 中使用鼠标和触控板滚动的问题。
安卓五月内核补丁。
标记为安全的安卓窗口将无法截屏。
改进网络浏览器启动性能。
在充电时启用睡眠和应用待机以提高节电效果。
ADB 调试提示重定向到 Windows 以提高安全性。
更新到 Chromium WebView 101。
修复 App 闪烁和图形损坏等问题。
修复视频播放问题。
AV1 编解码器支持。
启用 IPv6 和虚拟网络连接。
提高了连接到容器中的虚拟 WIFI 的性能和可靠性。
视频播放 App 可以阻止 Windows 系统的屏幕关闭了。