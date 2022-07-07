【IT之家评测室】戴尔灵越 16 Plus 全能本评测：NVIDIA Studio 认证的真正生产力

用来做 3D 渲染、作图修图、视频剪辑的电脑会有多大？

在 10 年前，创意工作者们往往必须配上一台沉重的台式机。在 5 年前，创意工作者们用上了比较厚重，但至少能随身携带的移动工作站。但随着如今创意设计 PC 的快速发展，原来难以企及的配置被浓缩进了全新 GeForce RTX30 系列戴尔灵越 16 Plus 这样薄薄的一本：

在 NVIDIA GeForce RTX30 系列笔记本电脑 GPU 的强劲性能加持下，戴尔灵越 16 Plus 通过了老黄的 NVIDIA Studio 认证，完全可以拿来做 3D 渲染、作图修图、视频剪辑了！再加上 12 代酷睿移动处理器踩爆牙膏般的性能暴增下灵越 16 Plus 有着更高一阶的性能基础。

那么这台创意工作者们的“吃饭工具”体验究竟如何呢？IT之家这就帮大家来全面地测试一下。

外观接口

如果我不跟你说，你真的很难意识到它是一台配置强劲的创作本。不得不说，得益于已经升级至第四代的 NVIDIA Max-Q 技术，由 AI 赋能的系统优化设计合集，令笔记本电脑更轻薄更强大。在低调清新的深海墨石配色和简洁明快的设计下，灵越 16 Plus 看上去就像一台 16 寸大屏轻薄本。

整机三围长 355.28mm；宽 247.50mm；薄至 16.95mm，裸机重量约 2.05kg，在大屏设计本中称得上轻了 。

单手开盒打开 B 面，是一块 16:10 的 3K 高分辨率雾面屏，分辨率达到了 3072*1920，看起来很是细腻。当然，戴尔招牌的三重护眼科技也没有缺席。它能在不影响色彩准确的前提下降低有害的蓝光，减轻视疲劳。

经过校色仪的实测，它支持 100% sRGB 色域，实测达到了 99.5% 的 sRGB，平均色彩偏离值仅 0.22，观感明快而准确，拿来修图剪片再合适不过了。

在这块屏幕的上方，还有一个摄像头模组，同时还能用滑块挡住，隐私保护这块戴尔一直拿捏得稳稳的。

C 面键盘是标准的轻薄本手感，背光均匀，手感稳定，要是能给这台 16 英寸的电脑加上数字小键盘就更好了。

下方触控板设计非常有趣，它采用了一个“三面朝海”的独特设计，触控板上边与 C 面融为一体，整个触控板的手感也是很不错的。

尽管整机非常薄，但整机的接口仍然挺丰富。它搭载了一个满速雷电 4 接口、两个 USB-A 3.2 接口，一个 HDMI 接口，一个 150W 的 DC 电源接口，以及一个摄影师常用的 TF 卡接口，这下外出也不用拓展坞了。

拆机烤机

那么在它薄薄的身体里，是怎样塞入游戏本一般的标压核心的呢？为了解决我的这些疑问，我这就把它的后盖拆开来看看。

从拆机图来看，它用了两根非常粗的热管和一大一小两个风扇来压制 i7-12700H + GeForce RTX 3060 这两颗核心，官方称之为：飓风之眼散热系统。

不得不感叹，灵越 16 Plus 真是把内部空间利用到了极致。甚至硬盘位都不得不斜着放了。这枚 BC711 的 2230 固态散热措施给得也是相当扎实。

众所周知，剪视频做特效建模型都是很吃内存的。而灵越 16 Plus 确实是懂我们创作者的，并没有为了轻薄而取消内存拓展的选项。两片 16G 的 DDR5 4800MHz 内存为创作留了不少余地。就算不够用日后还能升级成更大的 64G 嘛。

看来灵越 16 Plus 的硬件配置是不错的，那么它能否持续输出高性能呢？我们接下来就拷个机试试。先使用 AIDA64 进行单烤 FPU，15 分钟后，CPU 温度稳定在了 63℃左右，此时功耗稳定在 45W。

然后我们使用 FurMark 甜甜圈进行单烤 GPU，在 Dynamic Boost 动态增强技术的加持下，灵越 16 Plus 所搭载的 GeForce RTX 3060 笔记本电脑 GPU 稳定在了 65W 左右的功率，这个 65W 功率恰好是 RTX 3060 的甜蜜点，也就是“MAX-Q”。在这个功率下 RTX 3060 的能效比是最高的，因此能在全能本产品中保留尽量高的性能，在轻薄设计的同时还能够提供 RTX 3060 的完整特性。此时温度仅仅只有 60℃。性能释放虽不算很激进，但确实安静。能有这样的表现，很大程度上要归功于 NVIDIA Max-Q 技术。

接下来我们同时运行以上两款软件，模拟最大的压力，运行 15 分钟的双烤。15 分钟后 CPU 稳定在 36W、69℃，GPU 稳定在 60W、66℃。也就是说整机最大性能释放约 96W。整个烤机过程给我的感觉是，它并没有像游戏本那样用温度和噪音换来激进的性能，而是以舒适的工作体验为前提，然后才是性能。当然这也确实是创作者们需要的，要是脑瓜子被风扇吹得嗡嗡的，也没心思工作了对不对？

在 3DMark Time Spy 中 GeForce RTX 3060 的 GPU 理论跑分达到了 6785 分，相比 RTX 2060 提升了近 25%，进步还是相当明显的。

在代表 CPU 理论性能的 CineBench R23 中，则获得了单核 1769 分，多核 17520 的成绩，这个 CPU 提升是真不小。

NVIDIA Studio 助力创意生产 创作不限速

前面我们有提到，灵越 16 Plus 宣称自己主打创意生产，靠的就是 NVIDIA RTX GPU 以及现已通过 NVIDIA Studio 加速的超过 75 款创意应⽤。这些应用大都可以调用 AI 算力，来大大提高工作效率。

不仅仅在硬件上提供性能支持，灵越 16 Plus 出厂自带的驱动是 NVIDIA Studio 驱动。一般游戏本的 Game Ready 驱动是为游戏而生的。而 Studio 驱动则是为多达 75 款建模渲染、视频后期、直播推流等领域的创作应用提供更稳定的支持，毕竟是拿来吃饭的家伙，稳定，快速才是最关键的。

在建模渲染类软件中，GeForce RTX 3060 GPU 可以利用 CUDA 为工作提供硬件加速，目前几乎所有的建模软件都会对 NVIDIA 的 GPU 有优化，所以能做到效率、稳定和兼容性的共存。我们这里选择几款常用的建模渲染软件测试一下。首先是近年来大火的开源建模软件 Blender，Blender Cycles 中由 RTX 加速的 OptiX 光线追踪可提供超快的最终帧渲染。

在视图中使用基于 RTX 加速的 Blender Cycles OptiX 光线追踪技术，为建模和动画提供交互式、照片级写实的渲染能力。支持加速动态模糊渲染和 nanoVBD，以更轻松地进行大量渲染。简而言之，启用 GPU 加速后，建模效率成倍提升。

在另一款常用的建模工具 V-Ray 中，可以借助 RTX 加速的光线追踪，实现高性能最终帧渲染。借助搭载 AI 的降噪功能，GPU 可进一步加速交互式渲染。

开启 GPU Cuda 加速的话，分数达到了 767 分，已经能满足大部分建模的需求。

最后我们跑一下另外一款渲染软件 KeyShot，它可调用 RTX 加速的光线追踪和搭载 AI 的 OptiX 降噪可实现快速的交互式渲染。我们同时跑 CPU 和 GPU 两颗核心，CPU 得分为 2.31，GPU 得分为 33.54，GPU 加速的效果显而易见。

在视频后期这一块，IT之家为大家测试了 PugetBench For Adobe Pr 和 Ae。Pr 是最常见的视频剪辑软件，使用 RTX GPU 自带的 NVENC 编码器可以加速视频的导出，也让剪辑更加顺滑。基于 NVIDIA CUDA 技术的 GPU 加速特效可实现更快速度的实时视频编辑和帧渲染，使用 NVIDIA 编码的输出速度提升最高可达 5 倍。在 Pr 中，在 GeForce RTX 3060 的 CUDA 加速下分数可以达到 636 分，剪辑 4K 视频也不会卡顿，实时回放 4K 视频也不用开代理了。

特效软件 Ae 在 NVIDIA CUDA 技术的助力下，由 GPU 加速的关键特效能够更快完成渲染。得分达到了 1141 分，可以做一些比较复杂的视频特效，32G 的大内存也能给创作者们带来更大的空间。

直播推流这一块笔者就在行了，笔者平时也经常会开一开直播啥的，在过去，想要做游戏直播的话往往需要两台电脑 + 一个采集卡，一台电脑玩游戏，另一台电脑 CPU 编码推流。而如今，GeForce RTX 3060 支持最新的 NVENC 编码器，大部分直播软件也都兼容此编码器，从此以后只需要一台电脑就可以完成整个直播流，对整个直播界都是一场革命。

此外，NVIDIA 还为 RTX GPU 提供了 NVIDIA Broadcast 这个神器。它通过人工智能技术，实现了声音输入输出的降噪，以及相机自动抠像、虚化、跟随等实用效果。

现在笔者就在家里用一套简单的 USB 摄像头和麦克风进行直播，即便是只有这么一台电脑一个摄像头，但在 RTX GPU 的帮助下，即便是这样超低成本的直播也能有很好的效果。

以上这些高难度软件都能拿下，日常的办公更是不在话下。我们测试了代表综合办公性能的 CrossMark 和 PCMark10。在 CrossMark 中，灵越 16 Plus 获得了 1853 分，完全能满足所有的日常办公。

PCMark10 这边则能达到 7042 分，这个生产力可不是一般的高了。

游戏测试

在上文我们测了一些生产力软件，但灵越 16 Plus 毕竟搭载了一套游戏本级别的配置，那我们就跑些游戏测试一下吧，所有游戏我们都开到 1920*1200 分辨率高画质 + 平衡档 DLSS。首先是《绝地求生》畅玩自然不成问题，全程稳定 158 帧左右。

在另一款射击游戏《CS:GO》中，运行 BenchMark 平均帧可以达到 275 帧，体验同样很不错。

在 3A 大作 BenchMark《古墓丽影：暗影》中，灵越 16 Plus 可以达到平均 75 帧，畅玩 3A 不在话下。

《永劫无间》的体验同样出色，帧数高达 120 帧，要是有高刷新率屏幕就好了。

在压力最大的《赛博朋克 2077》中，我们可以看出光追对画面和氛围的提升。开启光追后，地面的反光效果和光线的弥散效果更加真实，玩起来更有代入感了。我们将细节放大后，大家可以看的更清楚，开启 RTX 光追后，车灯下反射出了自然的光线。

雨后湿润的地面最能表现出光追赛博朋克的魅力，下方的水坑的差异就很明显了，未开启光追的话只有模糊的投影，而开启后便会产生栩栩如生的倒影。

但光追对性能的冲击也是非常之大的。因此我们最好配合 DLSS 技术进行使用，用最少的画质损失带来大量的帧数提升。在关闭 DLSS 时，中等光追下帧数平均为 43 帧左右，不能满足 60 帧畅玩的需求。

但同时开启中等光追和平衡 DLSS 后，帧数则保障到了 65 帧左右，流畅游玩没有问题。

总的来说，灵越 16 Plus 虽然是一款轻薄的创意全能本，但在工作之余仍然能畅玩目前绝大多数 3A 大作，而这背后也少不了 NVIDIA DLSS 技术的支持。

总结

看到这里，你应该知道为什么创作者们喜欢用 N 卡了：目前绝大多数常用的生产力软件和创意生产软件都对 NVIDIA GPU 有特别的优化，而其中 NVIDIA Studio 这样一套软硬件协同的系统，对创意生产 PC 的轻薄化起了至关重要的作用。戴尔灵越 16 Plus 正是一台这样兼顾了轻薄与性能的创意生产 PC，很适合创意生产者作为“吃饭的家伙”。现在正值暑期换机潮，在笔者看来灵越 16 Plus 也适合学生党们拿来作为学习游戏通吃的全能本。如果你需要更轻薄便携的全能本的话，也可以考虑一下尺寸更小的灵越 14 Plus。