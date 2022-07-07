美光推出两款 Crucial 英睿达 NVMe SSD，最高 4TB 容量 5000MB/s 读速

IT之家 7 月 7 日消息，美光今日宣布正式推出 Crucial 英睿达 P3 Plus Gen4 或 P3 Gen3 NVMe SSD，帮助用户解锁下一代性能并提供最高 4TB 的容量。

据介绍，英睿达 P3 Plus 顺序读取速度最高可达 5000MB / 秒，顺序写入速度最高可达 4200MB / 秒，而 Crucial P3 Gen3 NVMe SSD 的读取速度高达 3500MB / 秒，写入速度最高可达 3000MB / 秒。

IT之家了解到，两款 SSD 均采用了 Micron 美光自家的 176 层 3D NAND 和创新控制器技术。

Crucial 英睿达 P3 Plus Gen4 NVMe SSD

相比 SATA SSD，Crucial 英睿达 P3 Plus Gen4 NVMe SSD 的加载速度和数据传输速度提高了近 9 倍，比速度最快的第三代 SSD 快 43%，它采用了美光先进的 176 层 3D NAND 技术，兼容大多数 Gen3 系统。

Crucial 英睿达 P3 Gen3 NVMe SSD

Crucial 英睿达 P3 Gen3 NVMe SSD 的加载速度比 SATA SSD 快 6 倍，比机械硬盘快 20 多倍，性能较上一代提高 45%，适合游戏玩家、专业人士、初级设计师及其他需要高质量 NVMe 且预算有限的用户，或者想要升级 PC 又不愿使用陈旧 SATA 或 HDD 技术的用户。

此外，P3 Plus 和 P3 SSD 均配有 Crucial Storage Executive 管理软件，可实现性能优化，以及免费克隆软件。