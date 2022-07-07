浙江出台互联网平台竞争合规管理规范，点名“大数据杀熟”、算法滥用、“二选一”等等

IT之家 7 月 7 日消息，据浙江新闻，浙江省市场监管局已于 7 月 5 日正式发布了全国首个互联网平台企业竞争合规的省级地方标准《互联网平台企业竞争合规管理规范》（DB33 / T 2511-2022），8 月 5 日起在全省实施，旨在压实企业的竞争合规主体责任，实现政府监管模式下的平台自治。

官方表示，该标准由浙江省标准化研究院、浙江理工大学、杭州网易严选贸易有限公司、华世信合智能科技（浙江）有限公司、浙江盘石信息技术股份有限公司等单位共同起草，为互联网平台企业开展竞争合规管理、加强平台自治提供了标准依据。

该标准以互联网平台企业“自我优待”、“大数据杀熟”、算法滥用、强制“二选一”、资本无序扩张等破坏公平竞争的行为为研究对象，以发挥互联网平台企业竞争合规主体责任为出发点，从反垄断、反不正当竞争两个角度，全面梳理互联网平台企业竞争合规相关风险，明确互联网平台企业竞争合规管理活动要点。

此前，浙江省市场监管局接下来还将继续探索实施企业竞争合规激励机制，鼓励企业建立竞争合规体系、认真遵守并执行标准，充分发挥竞争合规在反垄断法、反不正当竞争法实施中的预防功能，推动标准的落地实施。

IT之家了解到，浙江是互联网平台经济大省，目前全省共有各类网络交易平台 310 个，平台上经营者数量超过 1100 万家，占全国总量的近半数，服务全球消费者达 9.6 亿人，2021 年电商平台网络交易额达 9 万亿元位居全国首位。

今年 4 月，浙江省公布了《互联网平台企业竞争合规管理规范》(征求意见稿)，公开征求意见至 2022 年 5 月 29 日。《征求意见稿》拟规定，平台企业应加强重点领域的竞争合规管理，其中包括：与其他具有竞争关系的平台企业或组织其他竞争者就商业安排、市场信息等进行直接或间接的接触、沟通；参与行业协会或其他有关机构组织的同行业会议；与交易相对人就转售价格进行沟通或者安排；在收购兼并、设立合营企业、资产收购等交易中涉及的经营者集中申报以及其他竞争合规问题等。