【IT之家评测室】清华同方 然 14 轻薄本评测：2999 元的高性价比锐龙本

清华同方这个品牌可是笔者的童年回忆了，微机课满教室的同方 Logo 令笔者记忆犹新。而在这些年，同方作为 OEM 方案供应商也是发展的风生水起，机械革命凭借着同方的游戏本模具在业内获得了不错的口碑。而在办公电脑市场，清华同方其实一直在坚持耕耘。比如最近，它们就推出了这么一款高性价比的轻薄办公本 —— 清华同方 然 14。

IT之家已经拿到了 R5-5560U 的清华同方 然 14，具体配置在下图。而它的价格只要 2999 元，性价比相当突出。在本文中，我们就来看看它的实际表现如何吧。

一、外观

作为一款轻薄本，然 14 锐龙版的三围尺寸分别为长 322mm；宽 209mm；高 18mm，重量为 1.4kg，作为一台全金属机身的轻薄本，这个便携性尚可。能在这个低价位用上全金属确实不容易。

由于定位在办公本，所以然 14 的外观设计很低调，全金属机身的运用让整机看起来简单且大方，机身正面除了品牌 Logo 之外再无其他元素，整体的颜色也是一种介于银色和玫瑰金间的哑光色，看起来相当商务。

B 面是一块 14 英寸的雾面屏，供货商来自京东方。具体参数为 1920*1080 分辨率，色域仅 56% sRGB，所以这是一块低色域屏幕。拿来码字网课没啥问题，但想要修图设计就不太合适了。

C 面是孤岛式巧克力键盘，按键非常大，手感也挺舒适，并且支持背光。

键盘下方的触控板手感意外的很不错。要知道很多低价位电脑的触控板都松松垮垮的，而然 14 的触控板却很紧致。

D 面底部有双扬声器开孔，透过网格可以看到里面的铜管。

然 14 侧面的接口相当丰富，左侧是 DC 电源接口、全功能 USB 3.2 (Type-C 接口)、USB 3.2 (Type-A) 接口和 HDMI 接口，右侧是 USB 3.2 (Type-A)、USB 2.O 接口和 3.5mm 耳机接口。整机共有 4 个 USB 接口，完全不需要拓展坞了。

二、拆机

在测试性能前，我们先进行一下拆解，好让大家对然 14 硬件有大致的印象。然 14 的拆机非常简单，卸下螺丝即可打开后盖，没有卡扣真是令人暖心。上方是一个单热管单风扇设计，这个热管相当粗犷，用来压一个低压 U 应该是够用了。比较遗憾的是 AC3165 网卡被压在热管下，无法自行更换，也不支持 Wi-Fi6。

右侧是雷克沙的 NM610 固态硬盘，性能是不错的 PCIe3.0 水平，有需要还可以自行扩容。

内存是可拆卸的两根 DDR4 3200 8G 内存。有需要的同样可以轻松扩容，这个在轻薄本中确实少见。现在很多的轻薄本是焊在主板上的 LPDDR 内存，完全没法升级，而然 14 能方便地升级内存实属难得。

最下方是 45.6Wh 的电池，对于一款使用低压 U 的轻薄本来说，续航应该还可以，下文中我们会进行测试。

三、性能

IT之家拿到的然 14 搭载了第五代锐龙低压处理器 R5 5560U，这个 U 比较少见啊，但其实是我们熟悉的 R5 5600U 的马甲款。AMD 锐龙 5 5600U 是一款 7nm 处理器，拥有 6 核 12 线程，集成核显为 AMD Radeon RX Vega 7 ，TDP 为 15 W。

我们先用 AIDA64 进行一下烤机，因为是核显轻薄本，所以我们就简单进行一下单烤 FPU。在经过一段时间的单烤后，CPU 功耗可以稳定在 13W-14W。此时最高温度也就 65℃，并且风扇噪声也很轻微，看来这是一台主打安静办公的电脑。

首先是 CPU 跑分测试，在 CineBench R20 的测试中，单核 500 pts，多核 3311 pts，这个表现还是不错的，是合格的终端处理器表现。

在 CineBench R20 的测试中，获得了单核 1301 pts，多核 8230 pts，这个成绩与桌面端的 R5-1600X 比较接近。

核显性能方面，在 3D Mark 的 Time Spy 的测试中，然 14 获得了 978 分的显卡分数，能满足轻度网友需求。这个成绩可能会比板载 4266 内存的 AMD 轻薄本略低一点，但好处是给用户扩容的自由。

四、体验

作为一款核显的轻薄本，然 14 的配置还是更适合进行日常的简单办公，我们运行 PCMark10 现代办公测试，最终得分为 5466 分，可以应付绝大多数办公场景了。

如果需要进行剪视频修图这样的轻度生产力场景，也是可以的，但视频分辨率最好是 1080P，因为 Adobe 系列软件对 AMD 的 OpenGL 加速并不友好，所以基本是靠 6 核 12 线程的 CPU 性能跑下来的。PugetBenchMark For Pr 的得分为 251 分。

而在更吃 CPU 性能的 PugetBenchMark For Ps 中，表现就很不错了，达到了 726 分，可以修一些大图了。

下班后，如果需要玩玩《英雄联盟》、《CS:GO》之类的轻度游戏也是没有问题的。《英雄联盟》在最高画质最高分辨率下依旧可以 100 帧流畅运行。

游玩《CS:GO》时开启低特效，帧数在 83 帧左右，体验流畅。

最后笔者还挑战了一下《绝地求生》，这是过去只有游戏本才能挑战的领域，而然 14 在 1080P 最低画质下，可以达到平均 48 帧左右，偶尔玩玩也不是不可以了。

续航方面，我们充满电池，开到 50% 亮度 + 省电模式，然后运行 PCMark10 现代办公续航测试，最终坚持了大约 10 个小时。这个续航表现还是很不错的，在户外也可以使用 PD 充电宝随时补充电量。

总结

在低价办公本领域，AMD 的 R5 5560U 无疑是很有竞争力的一款处理器。6 核 12 线程 + 不错的核显性能，使得清华同方 然 14 这款轻薄本足以满足大部分日常办公需求。除了低色域屏幕比较遗憾外，笔者在其他场景的使用体验还是很愉快的。并且它还在这个尺寸下少见的提供了内存可升级的特性，为日后的长时间使用流出了余地。

当然最关键的是，这款笔记本仅需 2999 元。对于如今这个动不动就要网课，就要远程会议的时代来说，有这么一个高性价比的轻薄本无疑会给我们的生活带来不少方便。目前清华同方然 14 已经上市，感兴趣的话可以前去选购。