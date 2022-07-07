【IT之家开箱】清华同方 然 14 笔记本图赏：三千价位金属机身，轻薄高效实力办公

IT之家 7 月 7 日消息，清华同方于 5 月底推出了一款高性价比笔记本然 14，搭载了 AMD 的 R5 5560U 处理器，首发 2999 元。IT之家现在拿到了这台轻薄本，为大家带来开箱图赏。

清华同方 然 14 作为一款三千元价位的轻薄本，在设计方面采用了简约的金属机身，三围尺寸分别为长 322mm；宽 209mm；高 18mm，重量为 1.4kg。

从 A 面来看，清华同方 然 14 轻薄本没有多余的装饰，只在正中标有一个 Logo，看起来十分简约。

再看 B 面，清华同方 然 14 本配备了一块 14 英寸 1080p 屏幕，搭载 200 万像素高清摄像头，可能是受限于价格，屏幕边框没有做到很窄，但整体观感也不算差。

清华同方 然 14 的 C 面采用了常规的孤岛式巧克力键盘，整体按键布局适中，采用大尺寸键帽，左右两侧为扬声器，下方的触控板面积也不小，支持 175° 开合。

而到了 D 面，我们就可以看到官方的小心思，清华同方 然 14 为了美观，将一堆贴纸都并排放在了不显眼的 D 面，从而保证了 C 面的简洁。底部有双扬声器开孔，透过网格可以看到里面的铜管。

接口方面，清华同方 然 14 左侧是 DC 电源接口、全功能 USB 3.2 (Type-C 接口)、USB 3.2 (Type-A) 接口和 HDMI 接口，右侧是 USB 3.2 (Type-A)、USB 2.0 接口和 3.5mm 耳机接口。

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