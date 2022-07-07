我国将开展为期三年的天气雷达观测试验，提高监测预警能力

IT之家 7 月 7 日消息，据中国气象局消息，2022 年至 2024 年，中国气象局将聚焦龙卷、雷暴大风、冰雹、短时强降水等四类强对流天气开展雷达观测试验。

官方表示，未来三年，气象部门将按照“边试验边改进、边试验边应用”的思路，坚持问题导向，推动协同创新，强化雷达气象中心关键牵引和技术指导作用，促进观测与预报服务互动。

系统推进包括四个方面任务：

● 一是发展强对流天气观测模式，进一步优化新一代天气雷达观测模式，建立 X 波段天气雷达观测模式，发展 S 波段相控阵天气雷达观测模式。

● 二是建立强对流天气协同观测系统，进一步开展协同观测试验。

● 三是提升天气雷达数据质量，进一步优化标定标校技术，完善数据质控算法并分析评估。

● 四是提高天气雷达监测预警能力，进一步改进强对流天气监测预警产品算法，检验评估强对流天气监测预警产品，开展新一代天气雷达业务软件（ROSE2.0）在省市县短临预报预警服务一体化平台中的集成试用，完善“天衍”系统强天气雷达算法和产品，评估雷达资料在数值模式中的同化应用。

据介绍，我国已建成由 236 部 S 波段和 C 波段新一代天气雷达构成的世界最大的雷达监测网。近年来，极端灾害性天气气候事件广发、频发、强发、并发，急需进一步提高雷达气象业务水平，增强应用效益。