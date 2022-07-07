公然违背承诺？索尼 PlayStation 将强制删除用户购买过的电影

IT之家 7 月 7 日消息，据 flatpanelshd 报道，由于许可变化，德国和奥地利用户在 PlayStation Store 上购买的 Studio Canal 电影将在下个月完全下架。

索尼 PlayStation 德国和奥地利官网已发布公告：

自 2022 年 8 月 31 日起，由于我们与内容提供商的许可协议不断变化，您将无法再查看之前购买的 Studio Canal 内容，并且这些内容将从您的视频库中删除。

也就是说，用户将无法访问他们在 PlayStation Store 上购买的电影，例如《现代启示录》《姜戈》《爱乐之城》《电锯惊魂》《饥饿游戏》等。注意，不是租的，是买的。

IT之家了解到，2021 年 3 月，索尼确认自 2021 年 8 月 31 日起，PlayStation Store 将不再提供 PS4 和 PS5 上的新电影购买或租借服务。当时索尼向用户保证，在 2021 年 8 月之后，用户仍然可以访问他们通过 PlayStation Store 购买的电影和电视内容，以便在 PS4、PS5 和移动设备上进行点播播放。

然而，索尼在德国和奥地利发布的 PlayStation 公告赤裸裸地违背了当初的承诺。根据公告，索尼下个月将在德国删除 314 段视频内容，在奥地利删除 137 段视频内容。

目前尚不清楚这一公告是否会扩展到其他地区。