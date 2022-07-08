我国将建成全球最大水光互补电站，规模首次达到百万千瓦级

IT之家 7 月 8 日消息，据央视新闻报道，全球最大的水光互补电站 —— 雅砻江柯拉光伏电站今天（7 月 8 日）正式开工建设，这也是全球“水光互补”项目规模首次提升到百万千瓦级，将成为世界清洁可再生能源大规模集中开发的新样板。

据介绍，雅砻江柯拉光伏电站明年全部投产发电后，每年可提供 20 亿度的清洁电能，相当于节约标准煤超 60 万吨，可减少二氧化碳排放超 160 万吨。

IT之家了解到，柯拉光伏电站位于四川省甘孜州雅江县，项目分布在川西高原海拔 4000 米至 4600 米间，面积约 16 平方公里，电站装机规模 100 万千瓦，总投资 53 亿元，光伏组件达 200 多万块。

此外，柯拉光伏电站将通过一条 500 千伏输电线路，接入今年 3 月刚刚全部并网发电的两河口水电站，实现水光互补。

那么大家可能会好奇，什么是水光互补呢？

简单来说，光伏只有白天才能稳定发电，发电量在中午达到峰值，但夜间无法供电，再加上天气等因素的影响，这种不确定性以及波动性对于电网用户来说是很难接受的。

所以，我们就想到了一个办法，用水电结合光电形成互补，充分利用好各种自然资源。

在雅砻江柯拉光伏电站附近，正好有一个两河口水电站，这是四川省最大的多年调节水库电站，其装机容量达到 300 万千瓦，所以我们可以用光伏电站 + 水电站特有的调节能力，实现“水光互补”，以水电平抑光电的功率随机性和波动性，从而为电网提供稳定、安全、高质量的清洁电力。