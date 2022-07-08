极氪进化日将于 7 月 11 日举行，有望带来高通 8155 芯片车机系统升级

IT之家 7 月 8 日消息，昨天有消息称极氪 001 将进行硬件迭代，新车将搭载高通 8155 芯片。

极氪现宣布极氪进化日将于 7 月 11 日举行，届时有望带来新的 8155 芯片升级服务。

目前极氪 001 采用的是 820A 芯片，而最新的 8155 芯片图像处理能力高过现款 近 4 倍，而且还带有专门的 AI 计算模块。

高通 820A 芯片采用 14nm 制程，2016 年投放市场，约 40 美元左右，性能类似骁龙 820 芯片，而 8155 芯片发布于 2020 年，采用 7nm 制程，约 250 美元，算力达 8TOPS，最多支持 6 个摄像头，可连接 4 块 2K 屏或者 3 块 4K 屏，支持 WiFi6、5G、蓝牙 5.0 等等。

算力方面，8155 芯片比 820A 芯片在 CPU 方面提高 2 倍、GPU 方面提高近 4 倍，而且 8155 芯片还有专门的的神经网络计算单元，能够对 AI 算法有更好的支持。

从已知信息来看，最新的阿维塔 11、理想 L9（2 块 8155）、小鹏 P5、蔚来 ET7、广汽埃安 LX PLUS，吉利、长城、上汽等等的主力车型，都已经或确定即将搭载 8155 芯片。

IT之家了解到，极氪 ZEEKR 品牌属于吉利汽车旗下，于 2021 年 4 月 15 日发布了首款量产车型极氪 001。极氪 001 搭载高性能永磁双子电驱系统，双电机版本最高车速 200km / h，超长续航版 NEDC 续航可达 712km。