【IT之家评测室】科大讯飞 AI 学习机 T10 体验：原来学习也能变得轻松高效

俗话说“工欲善其事，必先利其器”，学习也是这样。小编记得自己小时候用“文曲星”这类电子词典就为自己学英语起了不小帮助。而如今，辅助孩子们学习的工具越来越先进。

比如在 6 月 29 日，科大讯飞就在 AI 学习机暑假新品发布会上推出了 AI 学习机 X3 Pro 和 Q20 两款新品，同时表示会为之前推出的科大讯飞 AI 学习机 T10 和 X2 Pro 两款机型提供软件升级，而这次的重要看点之一，就是软件升级为学习机带来的新能力。

眼看着暑假已经到来，可能有很多家长在为假期里孩子的作业和自主学习情况发愁。刚好，目前IT之家拿到了升级了最新软件系统的科大讯飞 AI 学习机 T10，下面就让我们一起来看看这款 AI 学习机 T10 能否帮孩子渡过一个高效又充实的假期吧。

一、外观设计

刚拿到科大讯飞 AI 学习机 T10，你可能会觉得这就是一款大尺寸平板。它采用一块 13 英寸 2160*1350 分辨率的屏幕，拿在手上给人的第一感觉是“大”。

科大讯飞 AI 学习机 T10 正面的屏幕边框为两边窄上下略宽，整体的屏占比还是比较大的，屏幕点亮后视觉观看效果比较爽。

屏幕上部还有一枚摄像头和光线距离传感器，隐藏在黑色面板下，不仔细看不容易发现。

这款学习机的机身并不厚，只有 7.9mm，中框及后壳为一体成型设计，铝金属材质，质感扎实。机身顶部有多条天线隔断，同时还有四枚麦克风以及音量、语音助手和电源按键，电源键上有细细的红色凹槽进行区分。

机身顶部还有一枚升降式摄像头模块，当调用这枚摄像头时，它就会升起，并且在需要拍摄桌面作业等场景中，这枚升降摄像头还能旋转至俯角进行拍摄。

此外，科大讯飞 AI 学习机 T10 机身左右两侧都各有两处扬声器开孔，事实上，T10 的确拥有 4 扬声器加持。

再看机身背面，最引人注目的莫过于凸起的方形摄像头模块，模块面板为黑色，摄像头和闪光灯只在下方的一片区域，上方为镀印的点状花纹。

这枚抢眼的摄像头模块可以说是科大讯飞 AI 学习机 T10 在外观设计上区别于普通平板的重要标志。

至于背面其他部分，设计就很简洁了，只有一处科大讯飞的 Logo 图案，没有过多的修饰元素。

科大讯飞 AI 学习机 T10 的包装中还附赠了一枚 AI 手写笔，手写笔的造型和普通铅笔很相似，细细长长，轻盈小巧，握感也和用普通的笔没什么区别。

整体来说，科大讯飞 AI 学习机 T10 在外观设计上走的是简约高端的路线，避免过于花哨的设计分散孩子学习的注意力，同时机身较薄，握持时不割手。至于重量，毕竟是 13 英寸的设备，肯定还是有点沉的，但倒也不坠手，对于大部分学生来说，日常使用也不会形成负重感。

二、功能体验

1、小初高 AI 同步精准学

第一次使用科大讯飞 AI 学习机 T10 时，需要进行账号注册以及资料完善，在这一步可填写孩子所在的区域，甚至具体的学校。这就是科大讯飞 AI 学习机 T10 的一大好用功能，小初高 AI 同步精准学，首先是区域同步，它会根据孩子所在的不同区域、不同考情，匹配对应的教材，教学内容。

比如小编填写的是江苏省南京市，进入系统后，不同科目对应的同步教材就是现实中这个地区正在使用的教材，相关练习内容也是配套的。

如果你的孩子是在其他区域，就可根据实际情况填写资料，这样就能根据所在区域情况进行同步精准学了。

学龄段方面，目前科大讯飞 AI 学习机 T10 覆盖初高语数英物化生六大学科，同时能为小学语文、数学、英语，初高中数学、英语、物理、化学，以及初中生物学科提供精准学。

小学界面

以小编选择的江苏省南京市初一数学为例，在 T10 中对应的就是苏科版七年级教材，它能够针对教材中每个课时的知识点给出精准的在线课堂讲解，这与学生在学校课堂上学些的内容是完全同步的。

同时这次更新后，T10 还能够针对课本每一小节的知识点为孩子们梳理知识图谱，不同知识点之间的关系非常清晰明了。可以帮助孩子系统化地掌握课堂知识点。

值得一提的是，这次系统更新后，孩子用 T10 上网课时增加了网课助手的功能。这样在上网课时，系统可以过滤消息提醒、优化网络系统，让网课体验不打扰、不卡顿，

遇到重点和难点，还可以点击“记重点”或“记题目”进行随时记录，视频自动转写文字笔记。

网课后，孩子还可通过“课后诊断”进行少量题目联系，诊断这节课的薄弱知识点。整个流程非常科学。

在练习方面，T10 也针对学科学习的不同阶段做了精准划分，包括小节 / 单元 / 期中 / 期末乃至中考备考在内的不同阶段，孩子可根据自己所处的阶段进行精准学习。

特别是这次软件更新后，T10 专门针对中考数学引入了三轮复习功能。第一轮是根据知识模块学基础，巩固知识点。第二轮是跟着考点地图练题型，第三轮则是根据知识点的历年真题试卷模拟考。这三轮下来，对于孩子牢固掌握知识点很有帮助。

数学是很多孩子学习的难点，这次软件更新后，T10 还带来了中学数学提优突破，提供了大量优质的题包、好题库，题型与中高考试卷相匹配，帮助学优生可以更上一层楼。

而对于语文和英语等语言类科目，科大讯飞 AI 学习机 T10 还能根据孩子正在使用的教材，提供课本朗读、点读等功能，指到哪里就读到哪里。语文读课文，英语读文章、读句子、单词等都不成问题。而且，虽然是由 AI 朗读，但是无论读语文课文还是读英语，都能做到抑扬顿挫，十分自然。这也是科大讯飞的传统强项了。IT之家在实际评测时也尝试点读了小学的语文课本和英语课本，大家可以参考一下：

2、AI 听说读写

对于语言类学科，听说读写是最重要的技能。所以科大讯飞 AI 学习机 T10 特别引入了 AI 听说读写的功能，除了报听写、背课文、背古诗、记单词、电子课本等各种 AI 学习功能之外，此次还新增了小学语文阅读、小学语文作文助手及小学瑞恩熊 AI 英语三大方面的功能。

小学语文阅读方面，T10 加入了新的阅读思维训练项目，它能够推荐学生阅读与自身能力相匹配的文章，进行同步阅读技巧训练。还能对答题进行批改，教孩子分步作答掌握解题思路，最终提升阅读能力。

同时软件升级后的 T10 还加入了阅读星海计划，该计划由资深教研老师将教材快乐读书吧推荐书目进行解读，帮助学生制定出科学完整的阅读计划。按章节提供阅读方法、导读，章节读后测试，检测阅读效果。

同时阅读排行榜 + 打卡活动，还能激发孩子阅读兴趣，培养阅读习惯。

而在写作方面，软件升级后的科大讯飞 AI 学习机 T10 则加入了小学语文作文助手。它通过中高考同源批改技术，根据难度分层进行作文批改，并在精准打分的基础上提供写作指导。

比如在测试时，小编尝试写了一篇小学水平的作文，其中故意加入一些语病等错误，让 T10 批改。

从批改结果来看，T10 的确能将作文中的问题一一指出，而且还会推荐相关的正反例和点评及相关的范文、好词好句等，更有 3-6 年级涵盖 56 个单元同步作文写作素材可以参考。这样以来，孩子在家也能通过反复练习、批改，提升写作文的水平了。

而针对英语学习，科大讯飞 AI 学习机 T10 在这次更新中加入了小学英语瑞恩熊 AI 英语课程，这项课程能够有效培养孩子对英语学习的兴趣。

瑞恩熊 AI 英语课程是科大讯飞与上海外国语大学联合打造的，针对 5-10 岁的儿童，共包含 6 级 200 节课程，可学习 1100 个单词，700 多个句型。瑞恩熊 AI 英语打造原创 IP 冒险系列故事，结合 ETP 英语学习方法，以动画片的形式演绎课文，还融入改编儿歌，可以让英语学习更具趣味性。

至于初高中英语，T10 也提供了使用的 AI 听说读写课程，包括 AI 对话实战、情景英语和音标练习等。

比如IT之家在使用时测试了情景练习，进行情景对话时，学习机顶部的升降式摄像头会升起，这样对话过程好像和一位英语老师进行远程视频通话一样，很有带入感，也更能让孩子在交流中提升使用英语的技巧。并且在 T10 在四麦克风的加持下，能够清晰快速地识别说话者的声音，对话过程基本没有什么磕绊。

3、AI 学习计划

高效的学习一定是讲究方法的，方法的第一步就是要有学习计划。很多孩子在学习中不重视学习计划的制定，从而导致低效。科大讯飞 AI 学习机 T10 则很注重培养孩子学习的计划。

比如 T10 中自带日历工具，可以帮助孩子做好学习时间和学习计划管理。通过录入课程表，设置每日、周待办学习任务，就可以让孩子学会管理时间，做好学习计划，养成良好的学习习惯。

此外，我们前面提到的星海计划，也是帮助孩子进行学习计划制定的功能。除了星海计划，T10 中还有火箭计划，这是针对 1-9 年级数理化生打造的学习计划，精选最重要的知识点，让学生以最少的时间学习最精华的内容，精准提升学习效果。

4、其他学习功能

除了上面这些，科大讯飞 AI 学习机 T10 还有一些非常出色的学习功能值得和大家分享。首先就是黑科技一般的 AI 作业诊断。T10 支持小学数学和初高中数理化支持作业轻松一拍，即可生成诊断报告和知识图谱。

而且，这次软件升级后的诊断报告更加细化精准，新增了中考考情、期中期末区域考情、个人能力分析及同区域同学对比、提升策略、核心素养等信息维度。

需要注意的是，这里的 AI 作业诊断不是拍一拍然后直接出答案，而是告诉孩子对错，然后诊断报告和知识图谱重新答题。而且除了小初数学，其他学科不批改对错，需要用户选择错题进行诊断。

还有在素质教育方面，科大讯飞 AI 学习机 T10 还引入了书法、科学、编程、美术、体育、音乐等众多素质教育课程，这些课程也都是以视频网课的形式展现，可以有效帮助孩子进行素质拓展。

3、其他功能体验

在产品其他功能方面，小编首先想说的是科大讯飞 AI 学习机 T10 配套的第二代 AI 手写笔。这支手写笔和普通圆珠笔尺寸、重量都类似，书写时，笔迹延迟在 0.3mm 以内，手写体验基本上和正常用笔在纸上书写差不多。

同时，尽管科大讯飞 AI 学习机 T10 屏幕尺寸大，书写时不免手掌会接触屏幕，但 T10 在这方面已经做了优化，不会出现因为手掌误触导致书写困难的情况，可以放心地在屏幕上书写。

利用这支笔，孩子可以直接在 T10 上操控、答题，练习、进行课程交互等，有些题目会识别孩子书写的文字。IT之家在使用过程中能发现，手写识别的准确率和速度都能让人满意。

如果你是家长，还可以通过绑定讯飞 AI 学习机公众号，然后在 App 端对 AI 学习机 T10 进行管控，比如随时查看孩子的学情报告，看看孩子听了哪些课，做了哪些题目等等，各种数据一目了然。

此外，还可以在 App 端对还是使用 T10 的情况进行守护，比如限制使用某款应用或某款应用的某些功能等，还能进行防作弊守护，对 AI 作业诊断、错题本等功能的答案和解析进行锁定，防止孩子偷懒想抄答案。

另外给小编印象比较深的一点是科大讯飞 AI 学习机 T10 强大的续航能力，它搭载一块 10150mAh 的大容量电池，IT之家在评测时测试各种功能，在比较高强度的情况下使用了两天，只消耗了不到 50% 的电量，让人惊讶。

结语

经过一段时间的体验，小编觉得科大讯飞 AI 学习机 T10 首先是一个取之不尽的学习宝库，内容之丰富让人惊叹。同时，在辅助孩子学习方面还足够科学，AI 精准同步学、AI 听说读写以及 AI 学习计划是它主要的卖点，也充分体现出它在帮助孩子学习时不是盲目的，而是以先进、科学的学习方法帮助孩子构建知识体系，高效地巩固和理解，以及提升应用技能。

而在硬件产品上，科大讯飞 AI 学习机 T10 也足够扎实、高端，产品体验流畅自然，二代 AI 手写笔的加持也让 T10 的交互高效。

总之，科大讯飞 AI 学习机 T10 是一款面向小初高全学龄段的辅助学习神器，如果你希望还在在学习上更上一层楼，或者希望在这个假期帮助孩子培养良好的学习习惯，它会是一个很不错的选择。