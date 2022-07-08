消息称一加 10T 主打性能：搭载骁龙 8+，拥有 16GB+512GB 版

IT之家 7 月 8 日消息，一加 10T 作为一加下半年的旗舰产品，此前已有诸多消息曝光。今日，数码博主 @数码闲聊站 又带来了一加 10T 的性能规格。

该博主称，一加 10T 将主打性能，堆料十分可以。具体来说，一加 10T 将采用高通最新款旗舰处理器骁龙 8+，最高提供 LPDDR5 16GB 内存和 UFS 3.1 512GB 存储。对于该机的详细配置，该博主此前爆料称一加 10T 采用一块 6.7 英寸 FHD + 分辨率 120Hz 高刷 AMOLED 柔性直屏，采用居中挖孔设计。影像方面，一加 10T 前置 1600 自拍镜头，后置 5000 万像素主摄 + 800 万像素广角镜头 + 200 万像素镜头，并且相机模组上同样有哈苏标识。续航方面，一加 10T 配备 150W 快充 + 4800mAh 电池的组合。

IT之家了解到，Smartprix 与 @OnLeaks 在本月 1 日放出了一加 10T 渲染图，图片显示一加 10T 将采用后置三摄设计并将闪光灯置于右上角。同时，结合今日数码闲聊站爆料，该机的圆角中框为塑料材质。值得一提的是，一加 10T 取消了一加经典的三段式开关。