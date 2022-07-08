时隔 21 年，仙剑系列衍生单机新作《仙剑客栈 2》今日发售

IT之家 7 月 8 日消息，仙剑系列衍生单机作品《仙剑客栈》初代于 2001 年推出，时隔 21 年后，《仙剑客栈 2》今日已在 Steam 平台正式发售，售价 68 元，首周 9 折特惠价 61.2 元。

《仙剑客栈 2》游戏由大宇资讯开发，方块游戏代理发行，是一款集餐馆经营、角色扮演、恋爱养成等诸多要素为一体的经营模拟游戏，由仙剑系列的众多角色共同经营「逍遥客栈」，打造一个温馨浪漫大团圆的平行异时空世界。仙剑系列内的知名角色李逍遥、赵灵儿、林月如、酒剑仙、景天、云天河等，以及各类妖魔将在这个客栈陆续登场重现。

▼ 《仙剑客栈 2》

▼ 《仙剑客栈 1》

招募伙计，建造属于自己的餐厅客栈

仙剑历代系列作的知名角色，可招募成为客栈重要的伙计帮手，共同打造理想的家园客栈。

钻研菜谱，提升美食佳肴的评价体验

研究提升各式佳肴美食，获得每日来店客人的优良评价，提高客栈名声等级。

菜单配置，排列组合最佳的主打菜单

搭配安排每日菜单组合，温暖满足每一位来店的饕客味蕾。

云游四海，探索访求传说的厨具食材

游历探访世界各地，寻找提升客栈的经典厨具以及取得生长异地的特色食材。

IT之家了解到，《仙剑客栈 2》支持简繁体中文音频，推荐配置要求 GTX 1060 显卡及以上，目前评价为“褒贬不一”，评论区主要的吐槽点是画质像手游，以及优化不佳。

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