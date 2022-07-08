富士新款旗舰相机 X-H2s 开卖：支持 6K 视频拍摄，16700 元

IT之家 7 月 8 日消息，5 月底，富士发布了新款旗舰相机 X-H2s。今天，X-H2s 正式开卖，机身售价 16700 元，机身 + 128G Lexar CF Express Type B 超高速卡 + 原装电池售价 18499 元。

据介绍，这款相机搭载了新型 2616 万像素堆栈式 “X-TransTMCMOS 5 HS”传感器，其信号读取速度比当前型号快 4 倍，高速“X-Processor 5”的处理速度是当前型号的 2 倍。

X-H2S 配备了改进的自动对焦系统，每秒可拍摄高达 40 帧，而且，由于采用了新开发的被摄体识别自动对焦技术，甚至可以拍摄 6K / 30P 和 4K / 120P 视频。它还提供丰富功能，包括高达 7.0 档补偿效果的五轴机身内图像防抖、坚固耐用的镁合金机身、结合了上一款机型操作性改进的硬件，以及适用于 CFexpressTM Type B 卡的新卡槽等各种接口选项。

IT之家了解到，这款相机采用全新传感器和处理器，搭配扩展的内置内存容量，大幅增加了连拍时可以连续录制的帧数。当使用电子快门时，该相机可以连续拍摄 1000 多帧，JPEG 格式的最高速度为 30 帧 / 秒，RAW 格式的最高速度为 20 帧 / 秒。) EVF 使用高分辨率的 576 万像素电子取景器，放大倍率为 0.8，刷新率约为 120fps。

富士表示，采用新传感器 / 新处理器后，该相机能够以 6K / 30P 的速度在内部保存 4:2:2 的 10bit 视频、录制高清视频，同时保留大量的颜色信息。它还支持拍摄高速 4K / 120P 视频，快速移动的拍摄对象的瞬间动作可以通过流畅的慢动作和精细的细节呈现。 X-H2S 支持三款 Apple ProRes 编码模式；ProRes 422 HQ、ProRes 422 和 ProRes 422 LT。录制 ProRes 时，X-H2S 还支持 ProRes 422 Proxy 等代理录制，简化了从拍摄到后期制作的整个工作流。