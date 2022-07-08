十铨推出 T-CREATE 系列 DDR5-5600 内存条，为内容创作者设计

IT之家 7 月 8 日消息，日前，有消息流出，英特尔下半年将要发布的 13 代酷睿将默认支持 DDR5-5600 内存。现在，十铨提前布局，推出了 T-CREATE 系列 DDR5-5600 内存条，包括笔记本和台式机两系列。

IT之家了解到，十铨 T-CREATE 系列 DDR5-5600 内存条专为内容创作者设计，采用了相对内敛的外观设计。

官方表示，T-CREATE 引领者系列 EXPERT DDR5 台式机内存有别于 DDR4 世代，采用专为 DDR5 设计的专用散热模块以及全新的散热马甲结构设计，强化内存模块在高强度应用下的散热效果，让数字内容创作过程能以优异的工作温度维持稳定高速运行效能。为因应创作者高性能、大容量的作业需求，EXPERT DDR5 提供高达 5600MHz 的超频规格与双通道的 16GBx2 及 32GBx2 套组。

T-CREATE 亦针对使用笔记本电脑的创作者们推出开创者系列 CLASSIC SO-DIMM DDR5 笔记本内存，提供高达 5600MHz 的单支 16GB 容量规格，高频率大容量的规格满足创作者源源不绝的灵感创作需求。CLASSIC SO-DIMM DDR5 标准工作电压从原先 DDR4 的 1.2V 降低至 1.1V。