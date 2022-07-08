深天马：G6 AMOLED 产线 TM18 已锁定国内大客户，积极为年底量产做准备

集微网消息 7 月 7 日，深天马在最新披露的投资者关系活动记录表中表示，公司最新的 G6 AMOLED 产线 TM18 已于今年 2 月完成首款产品点亮，并已锁定国内大客户，积极为年底量产做充分准备。截至今年一季度，公司 OLED 刚性智能穿戴产品营收同比增长超 90%，产品竞争力不断提升。

在车载业务方面，深天马表示，在全球市场的竞争中，公司 2021 年连续保持车载 TFT 和车载仪表领域出货量全球第一，市占分别达到 14% 和 26%。公司今年以来先后宣布投建的车载显示研发中心、G8.6 产线、新型模组产线，均覆盖车载显示市场，将在深化车载显示研发应用实力的同时，扩大车载中大尺寸产品的产能并助力产品规格的进一步提升和优化，更好更快地满足客户多样化需求，助力公司在车载显示领域系统能力和市场地位的提升。

在新能源车业务方面，深天马指出，看好新能源汽车市场的前景，凭借在高清、大屏、交互、一体化智能座舱等多方面的综合能力，持续在车载客户的供应体系中占据重要地位，并不断积极加大力度开拓更多新能源汽车显示应用，与新能源汽车市场共同成长。

在电子消费品业务方面，深天马指出，今年以来，行业整体面临着需求回调等情况，公司沉稳应对，直面智能手机等电子消费显示领域的挑战，持续发挥头部优势，赢得重点客户关键项目，深挖内部成本效率空间，持续保持 LTPS 手机业务的全球领先。在此基础上，公司也积极开拓 LTPS 车载和平板 & 笔电市场，截至今年一季度，公司车载 LTPS 营收同比增长超 200%，LTPS 平板 & 笔电营收同比增长超 300%，保持了 LTPS 业务整体稳健经营。

深天马在回应投资者关于“公司上游原材料国产化进度如何？”的提问时表示，在显示领域，随着国产资源的逐步成熟、稳定，目前 LCD 原材料国产化率程度相对比较高，但 AMOLED 上游的核心原材料及关键设备布局上，国外供应商仍拥有较强的话语权，国产化率提升仍需时间。随着显示产业链不断发展以及 AMOLED 显示技术的日渐成熟，国产关键原材料、设备品质和能力的不断提高，AMOLED 原材料国产化率有望逐步提升。

在 Micro-LED 方面的进展，深天马表示，基于前期在 Micro-LED 技术上积累的经验，公司今年 6 月宣布投建一条从巨量转移到显示模组的全制程 Micro-LED 试验线，旨在依靠自主力量布局、掌握关键共性技术，打通核心工艺，形成自主知识产权，储备量产技术，从产品应用和设计方案上寻求技术突破，推动 Micro-LED 技术尽快趋于成熟。