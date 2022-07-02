和辉光电：正在开发高端 4K 分辨率 AMOLED 桌面显示器

集微网消息 6 月 30 日，和辉光电在最新披露的投资者关系活动记录中表示，公司强化科技创新，以市场和客户需求为导向，加大研发创新投入力度，目前，公司也正在自主开发高端 4K 分辨率 AMOLED 桌面显示器。

针对投资者关于“疫情对公司 2022 年经营情况的影响”的提问时表示，2022 年上海疫情发生以来，公司严格按照防疫要求进行管理，公司领导和骨干员工留守公司持续进行生产经营，但疫情对公司 4 月份的生产经营影响较大，5 月份已开始逐渐恢复，6 月 1 日起全面复工复产。后续公司将围绕经营发展战略和年度经营目标，加强公司在 AMOLED 领域的核心竞争优势，巩固并提升市场占有率，将疫情的影响降到最低，为股东创造价值。

在新能源车领域的布局方面，和辉光电表示，车载显示方面，近年来，随着新能源汽车、自动驾驶技术的发展，车载显示应用场景不断创新。随着人车交互、车内娱乐等需求不断提升，这些功能上的转变将在很大程度上推动车载屏幕的应用，因此大屏化和多屏化开始成为新能源汽车的标配，AMOLED 面板具有耗电低和超轻薄、异形等优势，在车载显示中可以为驾驶者提供更好的安全性视觉方案，有望成为未来车载显示的主流。

公司在车载显示领域开发进度较早，与一线品牌车厂合作，成功定制开发业内首款 12.8 英寸车规级 AMOLED 半导体显示面板，同时深化与品牌车厂及系统集成供应商的战略合作，持续合作开发车载显示领域的 AMOLED 新产品。