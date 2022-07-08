慧荣：PCIe 7.0 标准全面普及可能要到 2028 年左右

IT之家 7 月 8 日消息，今年 6 月份，PCI-SIG 宣布推出最新一代 PCIe 规范 PCIe 7.0，在 x16 通道连接上能够实现 512 GB / s 的双向传输速度。

SSD 主控芯片大厂慧荣表示，虽然 PCIe 7.0 标准已经发布，但近期内不会应用。即将进入消费级市场的 PCIe 5.0 SSD，其规范早在 2019 年提出，而 PCIe 7.0 标准正本将会在 2025 年完工，全面普及可能要到 2028 年左右。

据慧荣介绍，高达 512 GB / s 的双向传输速度将能打造更为极速的存储设备，大的数据吞吐量也将会带来更高的热量，如何解决温度对存储设备的寿命、性能带来的影响，将会是更为值得关注的重点。

速度方面，未来 x1 通道的 PCIe 7.0 传输速度就能达到 32 GB / s 双向传输速度，为目前旗舰级 PCIe 4.0 SSD 的两倍。意味着 PCIe 7.0 的存储设备可以通过更少的通道数实现更高的传输速度，也将有利于高速 SSD 的体积控制，在小型设备中也能体验到极速存储。

IT之家了解到，今年下半年随着英特尔和 AMD 新一代平台的发布，PCIe 5.0 SSD 将正式推出，速度可达最高 13000 MB/s。