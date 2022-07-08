因不受关注，英伟达计划通过 Linux 基金会的 OPI 项目推广 DPU

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IT之家 7 月 8 日消息，据 WCCFTech 报道，英伟达在收购 Mellanox 公司前，曾推出过一款名为 BlueField 的 DPU（Data Processing Unit，数据处理单元），该 DPU 允许加速器无需通过标准的 X86 架构即可立即获得对网络的访问。CPU 更适合应用程序的管理而非数据处理，而 BlueField 将使数据处理过程变得更加智能，同时减轻其它 PC 组件的工作负担，但该 DPU 当时并没有引起关注。

据 StorageReview 报道，与常用的标准以太网网卡相比，DPU 的益处显而易见。其更像是一块微型计算板、拥有更强的处理性能，而不是单纯的“数据搬运工“。但由于 DPU 需要大量的软件来配合系统工作，所以目前 DPU 在市面上占有率并不高。

鉴于此，英伟达计划通过成为 Linux 基金会的 OPI 项目（Open Programmable Infrastructure project，开放可编程基础设施项目）的创始成员，来推动 DPU 技术在市场上的普及。这将使 DPU 集成到更多系统中、更易于访问且速度更快。同时，英伟达近期已在开源领域的更多 API 中启用 DOCA、以便广大开发者能够更快地采用。

IT之家了解到，DOCA 包括驱动程序、库、服务、文档、示例应用程序和管理工具，以加快和简化应用程序的开发和性能。它让使用加速驱动或低级库（如 DPDK、SPDK、Open vSwitch 或 Open SSL）编写的 BlueField 应用具有灵活性和可移植性。英伟达将持续提供这方面的支持，且作为 OPI 的一部分，开发者们能够构建一个通用编程层，以支持诸多具有 DPU 加速功能的开放驱动程序和库。