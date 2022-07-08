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海韵推出 PRIME TX-1600 电源：1600W 钛金认证，配备 16pin 显卡供电接口

2022/7/8 19:24:29 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 7 月 8 日消息，据海韵官方消息，Prime TX-1600 至尊旗舰钛金电源现已上市，1600W 功率，支持全新 16pin 显卡供电接口，售价 3299 元。

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据官方介绍，海韵 Prime TX-1600 至尊旗舰钛金在研发过程中多次改版优化，刷新了 Prime 旗舰钛金创下的多项性能纪录，性能表现达到新高度。接口方面，海韵 Prime TX-1600 标配 2x12VHPWR PCIe5.0 接口，支持连接新一代显卡

此外，官方称虽然仅有不足 1% 的高端玩家使用高规格 HEDT 主板以及 SATA3.3 接口企业级硬盘，但 Prime 旗舰系列标配 SATA 3.3 供电接口的基础上，还标配 3 组 CPU 8Pin (4+4Pin) pin 接口。

性能方面，官方称海韵 Prime 至尊旗舰系列标配的模组线采用 16AWG 线径及高规格合金端子，应对大功率传输场合，柔软的压纹线降低了理线难度，也提升了整体美观。高效的线路方案、新型数字温控技术以及 135mm FDB 静音轴承风扇，做到散热与静音的完美平衡，支持中低负载风扇停转，即使运行千瓦仍悄然无声。

参数一览：

  • 交错式 PFC + 全桥 LLC 方案

  • 80PLUS 钛金认证，最高效率＞95%

  • 135mm FDB 动态液压轴承静音风扇

  • 第 4 代数字 IC 温控技术，中低负载智能启停 0dBA

  • MTLR 精确输出＜0.5% 负载调节

  • SDP (Smart Double Protection) 智能双重保护，安全高质量游戏体验

  • 压纹模组线，细致如编织质感，装机更美观

  • 高规格用料，16AWG 线径，耐高电流合金端子

  • 2xPCIE5.0 12VHPWR 供电接口 直连新一代显卡

  • 8× 单 8Pin PCIE 模组线，美观实用 支持多卡交火

  • 3×CPU 8Pin，支持 HEDT 平台顶级旗舰主板

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关键词：海韵电源

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