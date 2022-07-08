2.5K 沉浸超大屏 + CHERRY 机械键盘，戴尔游匣 G 系列新品再曝新亮点

备受关注的戴尔游匣 G 系列新品今日再次曝光新亮点。根据戴尔中国官方最新发布的海报图，新品在关乎玩家沉浸式体验的屏幕和键盘上实现全面升级，其中屏幕升级为 16:10 的 16 英寸沉浸超大屏，并拥有 2.5k 分辨率和 165Hz 超高刷新率，而键盘升级为 CHERRY™机械键盘，并支持单键 RGB 调光。

屏幕是人机交互的重要媒介，开阔的屏幕不但能够拓宽玩家的视野范围，也带来更震撼的游戏画面体验。从海报可以看出新品的屏占比极高，采用了超窄边框设计。而屏幕 16:10 的黄金比例相比一般的 16：9 屏幕视野面积更大，能够为玩家提供更广阔的垂直视野空间。2.5k 的高分辨率和 165Hz 的超高刷新率组合更是玩家的福音，兼顾了画面的清晰度和流畅度，为玩家提供更加清晰的视野，以及更加流畅迅捷的游戏画面体验。

机械键盘对于玩家获得极致沉浸式游戏体验同样意义重大，以往笔记本玩家要获得行云流水的犀利操作体验只能采用外部连接机械键盘的方式来提升操作手感，直到 ALIENWARE 与德国知名机械键盘制造商 CHERRY™联手，并推出 CHERRY™ MX X 型鸥翼式机械键盘，才重塑了轻悍笔记本的操作性能，让玩家既能享受到机械键盘的各种优点，又无需为便携性而顾虑。此次戴尔游匣 G 系列新品宣布采用 CHERRY 机械键盘无疑将操作感提升了一个层级，游戏体验显著提升。而支持单键 RGB 调光，则意味着玩家在获得更加舒适的操作手感的同时，也能获得更加绚丽的灯光特效，不但帮助玩家彰显个性，更从触觉和听觉上同时为操作“加戏”。

结合上周曝光的“暗金铝制面板，虹彩镭射标识”，以及延续「远征」VOYAGER 工业设计语言，此次戴尔游匣 G 系列新品不但颜值拉满，更在直接影响游戏沉浸感的屏幕和键盘上，帮助玩家实现了“眼疾、手快”的体验提升。这让我们对于这款新机在其他方面的提升更加期待，相信这款游匣 G 系列新品距离发布也不会太远了，IT之家会持续保持跟进，家友也可以多多关注。