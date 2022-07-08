联想 ThinkPad Z13 搭载微软 Pluton 安全协处理器：只能运行 Windows 系统，无法安装 Linux

IT之家 7 月 8 日消息，联想 ThinkPad Z13 在 CES 2022 上首次亮相，这款笔记本由联想和 AMD 联合深度开发，搭载了 R7 PRO 6860Z 处理器，于 5 月在海外上市，基本型号售价 1549 美元（约 9867.13 元人民币）。

据 Phoronix 报道，联想 ThinkPad Z13 似乎无法安装 Linux 操作系统，Matthew Garrett 首先发现了这一情况。

该笔记本内置 Microsoft Pluton 安全协处理器，这是一个专用芯片，旨在通过验证 UEFI 证书密钥来提高 Windows 系统的安全性。

然而，问题在于该协处理器只信任微软的密钥，而不信任各种 Linux 发行版使用的第三方 UEFI 密钥，这意味着 ThinkPad Z13 将无法运行任何 Linux 系统。

Garrett 还提到，ThinkPad Z13 也不支持从 U 盘等外围设备启动 Linux。Microsoft Pluton 安全协处理器默认为启动状态，笔记本预装了 Windows 11 操作系统。

IT之家了解到，ThinkPad Z13 采用再生铝，掌托由玻璃制成，A 面有“素皮”版本，重量仅为 1.25kg。屏幕方面，这款笔记本搭载 13.3 英寸 16:10 屏幕，屏幕边框极窄，屏占比达到 91.6%，最高可选 WQXGA 分辨率（2,560 x 1,600 像素）的 OLED 屏幕。接口方面，这款笔记本只提供两个 USB C 4.0 接口。