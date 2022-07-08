四维图新：获国内车规 SoC、MCU 双冠王，已拿到台积电更多产能

7 月 8 日，北京四维图新科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会在北京召开，在大会上，四维图新总经理程鹏表示，“汽车厂商天天找我们，要我们分点货给他们，但现在不够”，虽然消费电子需求下降，台积电已经给四维图新更多的晶圆产能，但是仍然只能满足其十分之一的需求。

智能出行战略转型初显成效，获大量新能源汽车订单

当前，汽车正朝着电动化、网联化、智能化、共享化方向发展。四维图新紧跟汽车智能化发展趋势，积极推动传统业务向新型服务模式演进升级，形成了智云、智驾、智舱、智芯的业务体系，初步完成向智能出行科技公司的战略转型。

程鹏指出，2021 年四维图新智能出行战略转型初显成效，第二条增长曲线开始上扬。据了解，2021 年四维图新营业收入实现 30.60 亿元，同比增长 42.48%，创上市以来新高，净利润同比增长 139.45%，业绩拐点确立。

2022 年上半年受国内疫情的影响，众多汽车工厂被迫停工、停产，第二季度汽车销量有所下降；与此同时，受上海封控影响，物流受阻，境外汽车芯片滞留在进出口口岸，也影响汽车生产。程鹏表示，汽车产业短期受疫情封控影响，但是四维图新的客户主要是宝马、戴姆勒、大众等国际品牌，抗压能力较强，再加上四维图新业务多元化，拥有智云、智驾、智舱、智芯业务，受影响不是特别大。

今年新能源汽车市场呈现快速增长态势。根据公安部公布的数据，截至 6 月底，全国新能源汽车保有量达 1001 万辆，占汽车总量的 3.23%。其中，纯电动汽车保有量 810.4 万辆，占新能源汽车总量的 80.93%。程鹏指出，四维图新原本就将研发重心压在新能源汽车领域，今年新能源汽车市场超预期发展也让公司销售力量快速转向，获得一些新能源汽车订单。

程鹏进一步指出，去年 ADAS 订单很少，今年 ADAS 需求暴增，这是公司抢占新能源汽车份额的绝佳机会。由于四维图新在过去几年中已经做好充足的准备，抢到了不少市场份额。因为国外厂商 ADAS 解决方案成本高，资源有限，不一定能供应给一些新的需求方，而国内 ADAS 技术比较好的厂商较少，所以四维图新才能获得一些订单。

然而，四维图新并不满足于此，还拥有更远大的目标。程鹏表示，四维图新的营收目标是从几十亿元规模快速达到上百亿元规模，如果不是受疫情影响可能会按照公司原来的规划走。

智芯业务处于国内领先水平，获国内车规 SoC、MCU 双冠王

智芯是四维图新四大业务中备受期待的一个业务。据了解，智芯业务主要是指面向汽车车身控制域、智能驾驶域、智能座舱域、底盘域、动力域等使用场景及量产需求，设计、研发、生产并销售汽车电子芯片，并提供高度集成及软硬一体化系统解决方案。

据了解，汽车半导体主要分为 SoC、MCU、功率半导体、传感器芯片、存储芯片等。目前，四维图新已经涉足智能座舱芯片（SoC）、车规级微控制器芯片（MCU）、胎压监测专用芯片（TPMS）、 车载音频功率器件（AMP）等汽车芯片领域。

其中，四维图新智能座舱芯片 AC8015 已在多家客户量产车型搭载出货，预计 2022 年底出货量将突破百万颗目标。程鹏透露，AC8015 超出他们的预期，首次成功点亮、量产，凭借性价比优势挤掉恩智浦和瑞萨，获得不少订单。

四维图新还在推进第二代高性能智能座舱芯片 AC8025 研发。程鹏表示，AC8025 刚刚设计完成，预计明年投片，2024 年量产，该芯片可以支持一部分 L2 的功能。

“SoC 足够复杂，是孵化其它业务的基石。如果 SoC 能够做好，我们分拆一部分人就能做 MCU。”程鹏表示。四维图新首款满足车规级功能安全要求的 MCU 芯片 7840 于 2022 年 Q1 提前点亮，未来将进一步拓展国产 MCU 在汽车电子领域的应用。

截至目前，四维图新在智能座舱芯片（SoC）、车规级微控制器芯片（MCU）成绩斐然。程鹏表示，这两款芯片目前在国内已经处于领先水平，成为该细分赛道的冠军。

但是现在汽车半导体仍然供应求，程鹏指出，四维图新不在意晶圆代工涨价，如果晶圆代工厂能多给一些产能，他们就能从中获得更多的营收和利润，因为汽车芯片是高毛利产品。

汽车半导体紧缺到底何时才能缓解？程鹏认为，汽车半导体至少要到 2023 年才有可能缓解，因为汽车芯片可靠性、稳定性要求高，量不大，品类多，很多厂商都不愿花力气去做。