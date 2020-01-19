四维图新：被特斯拉踢出供应链相关报道与事实不符

1月19日晚间消息，四维图新今日公告称：《四维图新被踢出特斯拉供应链，特斯拉宣布将换为百度地图》相关报道与事实不符，特斯拉对车载导航在线功能的调整，不涉及四维图新为特斯拉提供的车机内置导航电子地图数据和服务。

以下为四维图新公告全文：

北京四维图新科技股份有限公司关于相关媒体不实报道的澄清公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，有媒体发表了题为《四维图新被踢出特斯拉供应链，特斯拉宣布将换为百度地图》的文章，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）发现该报道中的内容与事实不符，为避免对投资者构成误导，现澄清说明如下：

一、澄清说明

特斯拉对车载导航在线功能的调整，不涉及四维图新为特斯拉提供的车机内置导航电子地图数据和服务。

自特斯拉2014年进入中国市场以来，四维图新一直为特斯拉全系车提供车机内置导航电子地图数据及服务。四维图新产品能力与特斯拉品牌定位完全一致，即注重100%安全以及准确路径规划和导航引导。

四维图新是中国导航电子地图数据及服务专业厂商，凭借可靠的导航电子地图服务品质，多年来一直是宝马、奔驰等国际顶级车厂的导航电子地图数据供应商。同时，公司在2019年斩获中国首张乘用车L3级自动驾驶地图量产订单，充分证明了四维图新从人机交互地图数据到机器所需的自动驾驶地图数据优质完备性。

四维图新致力于成为中国市场乃至全球值得信赖的智能位置方案提供商，凭借持续的创新能力为汽车产业提供优质产品。

二、风险提示

1、截至本公告披露日，公司不存在应予以披露而未披露的事项，公司将持续关注和跟进前述相关事宜，如有相关情形，公司将及时说明或澄清。

2、当前公司各项业务稳步推进，公司在此感谢广大投资者的关注和关心，并郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2020年1月19日