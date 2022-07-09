曝一加 10T 将于 7 月底发布：搭载高通骁龙 8+，四千元左右

今年以来，一加已陆续推出了包括一加 10 系列、一加 ACE 等多款机型，不仅继续占了高端市场，在中端市场也开始频频发力，获得了不少的关注度。

就在此前不久，旗下将命名为一加 10T 的旗舰新机得到曝光。而随着发布时间的日益临近，外界关于该机的爆料也更加密集。现在有最新消息，近日有外媒进一步带来了该机发布时间的相关细节。

据 91Mobile 最新发布的信息显示，全新的一加 10T 将在 7 月 25 日-8 月 1 日之间登陆印度市场，上市时间是 8 月的第一周，价格在 50000 印度卢比左右（约合人民币 4200 元）。

至于国行版，同样有望在 7 月底与大家见面，8 月初上市开卖，售价可能在 3500-4000 元之间，只是目前尚不清楚究竟海外版还是国行版会先与大家见面。

值得注意的是，此前该机还意外现身亚马逊英国网站，8+128GB 版本的售价为 799 英镑（约合人民币 6448 元）。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的一加 10T 将采用一块 6.7 英寸 FHD+ LTPO 2.0 AMOLED 挖孔屏，搭载高通骁龙 8 + 旗舰处理器，是目前骁龙 8 + 机型中的最高分。

此外，该机将前置 1600 万像素自拍镜头，后置 5000 万像素的索尼 IMX766 主摄 + 1600 万像素超广角 + 200 万像素微距镜头组成的三摄相机模组。此外，该机的电池容量为 4800mAh，并支持 150W 闪充。

据悉，全新的一加 10T 最早将在本月底与大家见面，并且可能是一加今年最后一款旗舰机，起售价可能在 4000 元左右。更多详细信息，我们拭目以待。

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