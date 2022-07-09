暴雪：《风暴英雄》将采用类似的《星际争霸 II》的运营方式，不再增加可购买内容

IT之家 7 月 9 日消息，《风暴英雄》今日发布公告表示，官方会在未来以类似于支持《星际争霸 II》这样长期游戏的方式来支持《风暴英雄》。

官方会继续保持赛季轮换和英雄轮换，游戏内商店将继续运营，但官方将不再增加新的可购买内容。将不再增加新的可购买内容。未来的更新将主要关注客户端的持续性支持和问题修复，必要的时候也会根据需要进行平衡性更新。

对此为了表示感谢，官方将在下周的更新中向所有玩家赠送极其珍贵的史诗奥术混沌蜥蜴坐骑。

《风暴英雄》今年 6 月刚刚度过了它的七周年。这款游戏结合了我们所有宇宙中的传奇角色，给玩家们带来了别具一格的游戏体验。《风暴英雄》和它的社区聚集了来自世界各地的热情的游戏玩家，我们也一直致力于确保大家可以持续享受在时空枢纽中的冒险。 我们会在未来以类似于支持《星际争霸 II》这样长期游戏的方式来支持《风暴英雄》。我们会继续保持赛季轮换和英雄轮换，游戏内商店将继续运营，但我们将不再增加新的可购买内容。未来的更新将主要关注客户端的持续性支持和问题修复，必要的时候，我们也会根据需要进行平衡性更新。 为了表示感谢，我们将在下周的更新中向所有玩家赠送极其珍贵的史诗奥术混沌蜥蜴坐骑。

IT之家了解到，《风暴英雄》（Heroes of the Storm）是一款由暴雪娱乐开发并将发布在 Windows 和 Mac OS 平台上的多人在线竞技类游戏。

游戏中玩家所扮演的英雄角色大部分来自于暴雪娱乐的其他四个游戏系列：《魔兽系列》《暗黑破坏神》《星际争霸系列》和《守望先锋》，少部分来自于《失落的维京人》。