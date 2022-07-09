苹果 CEO 库克在太阳谷峰会乘坐 Rivian 电动皮卡兜风

IT之家 7 月 9 日消息，苹果公司首席执行官蒂姆-库克本周正在爱达荷州参加太阳谷峰会，该会议通常被称为“亿万富翁的夏令营”。虽然我们很少能够了解到该峰会的具体内容，但彭博社报道了期间的一个花絮，那就是库克被发现在太阳谷市中心乘坐了 Rivian 汽车公司的电动皮卡。

Rivian 公司创始人兼首席执行官 R.J. Scaringe 今年也参加了太阳谷峰会，并带来了自家公司的两辆 Rivian 电动车：R1T 电动皮卡和 R1S 电动 SUV。蒂姆-库克和其他几位太阳谷峰会的与会者乘坐了 Rivian R1T 去市中心兜风，报道称，库克“借用了金属绿色的 R1T”，在爱达荷州的太阳谷“去市中心吃饭”。

除了这个花絮之外，彭博社的报道并没有太多的内容，据传苹果公司正在开发自己的具有自动驾驶功能的电动汽车。埃隆-马斯克还称他曾试图将特斯拉卖给苹果，不过库克说他从未与马斯克交谈过。

多年来，太阳谷峰会诞生了许多引人注目的交易，包括杰夫-贝索斯收购《华盛顿邮报》和华纳传媒与探索频道的合并，以及历史性的迪士尼收购 ABC / Capital Cities 等。

IT之家了解到，总部位于加利福尼亚州欧文市的 Rivian 公司是特斯拉公司最大的电动车挑战者之一。11 月，Rivian 公司完成了美国有史以来第六大首次公开募股，这家刚刚起步的电动车制造商得到了亚马逊公司和杰夫-贝索斯的支持。Rivian 公司为亚马逊制造电池电动送货车，并与亚马逊签订了在本世纪末制造 10 万辆的合同。