苹果专利显示 AirPods 将自动调整音量，防止用户出现交通意外

IT之家7 月 9 日消息，据 SlashGear 报道，有传言称苹果正在为 AirPods 进行以健康方面的功能升级，如心率监测等。而苹果最新专利显示，该公司还希望 AirPods 能帮助用户避免在公路或者声音嘈杂的建筑工地中出现意外。

在苹果提交给美国专利商标局（USPTO）的一系列专利中，苹果提及了一个背景音系统（Contextual audio system），该系统可以通过自动调整音量来确保用户能够听到周围重要的声音，像是紧急警报和汽车鸣笛等。

具体来说，背景音系统能够通过用户手机或 Apple Watch 收集的 GPS 数据和其他传感器参数，确定用户行进方向和速度，从而调整相对应的左耳或右耳耳机的音量。例如，GPS 数据显示用户正在一个繁忙的十字路口，但用户两只耳朵都佩戴了 AirPods，这说明用户在过马路时可能会注意不到四周车辆。在这种情况下，AirPods 将会降低音量甚至暂停播放，提醒用户注意交通。而当数据显示用户在马路旁行走时，AirPods 将会只降低靠近马路一侧的耳机音量。例如用户左侧为马路，则 AirPods 将只调整左侧耳机音量。通过降低耳机音量，AirPods 确保用户能够听到周围的紧急播报。

同时，当 AirPods 和其他设备检测到特定数据时，该系统还可能播放一段保存在 iPhone 或 Apple Watch 的警报音频，提醒用户注意四周。该专利称，面对危险场所、工作现场和教育中心等用户需要专注的场景，AirPods 的声音可能会降低甚至暂停。

此外，该专利提到一个特殊传感器，该传感器将与 iPhone 或 Apple Watch 内的其他传感器协同工作，以监测用户身体躯干位置并采取对应措施。值得一提的是，该专利并没有写明是为 AirPods 申请，而是用可穿戴音频设备（wearable audio device）一词替代。

IT之家了解到，苹果还申请了名为《具有姿态检测的无线耳机系统（Wireless Ear Bud System With Pose Detection）》的专利，该专利表明苹果正在考虑为 AirPods 建立一个身体姿态检测系统，该系统将对用户头部倾斜角度和四肢伸展等情况进行实时监测。