深蓝航天 20 吨级“雷霆-R1”发动机试车成功，将用于可回收运载火箭“星云 1 号”

IT之家 7 月 9 日消息，深蓝航天今日宣布，近日，深蓝航天 20 吨级“雷霆-R1”可复用发动机 (Thunder Reusable 1) 成功完成首轮点火试车。此次试验使用同一台发动机整机产品，共计进行了 5 次点火测试，累计点火工作时间达到 138 秒，最长单次工作时长达到 90 秒；每次试车发动机均工作平稳、启动和关机正常，标志着雷霆-R1 发动机首轮试车取得圆满成功。

深蓝航天称，本次全系统试车验证了“雷霆-R1”发动机技术方案的正确性和全系统工作的协调性，是重复使用火箭发动机的重要技术突破。后续，还将按计划进行“雷霆-R1”发动机的二次启动、深度变推力等一系列测试工作。

图：“雷霆-R1”发动机试车现场

IT之家了解到，“雷霆-R1”发动机是深蓝航天研制的推力 20 吨级液氧煤油火箭发动机，将会以一子级 9 机并联的方式用于深蓝航天首枚入轨级可回收运载火箭“星云 1 号”，并将在未来进行技术迭代和升级、快速提升发动机的推力至 35-40 吨量级。“星云 1 号”运载火箭的起飞推力达 130 吨以上，近地轨道运载能力可达 2 吨左右，并且在远期有重复使用 50 次的设计目标。

值得一提的是，今年 5 月 6 日，深蓝航天自主研发的“星云-M”1 号试验箭完成了 1 公里级垂直起飞及降落（VTVL）飞行试验，深蓝航天因为成为继 SpaceX 之后全球第二家完成液氧煤油火箭垂直回收复用全部低空工程试验的公司。

江苏深蓝航天有限公司成立于 2016 年 11 月，是一家以液体可回收运载火箭研发及提供商业发射服务为主的，集科研、产试验、发射服务为一体的商业航天新企业。