QQ 音乐上线“弹一弹”功能，玩法类似《节奏大师》

IT之家 7 月 9 日消息，QQ 音乐安卓版近日发布了近日发布了 11.8.0.9 版本，带来了多项新功能，其中有一项为类似《节奏大师》的游戏功能。

用户升级到最新版 QQ 音乐后，在“我的”界面右上角中即可看到“弹一弹”功能，点击进入后，选择任意歌曲，即可体验这一触摸音乐节奏类的游戏玩法。

IT之家了解到，QQ 音乐安卓版 11.8.0.9 版本还包括以下内容：

「Music Zone」QQ 音乐打造全新音乐虚拟互动社区，快来探索你的音乐空间吧

「弹一弹」感受音乐在指尖的律动，众多好歌等你来挑战

「歌词」歌词页上线多款个性字体，选一款你喜欢的吧

「在听」在这里你可以为心爱歌手的新歌应援，找到陪你听歌的 TA，更多听音乐新玩法等你来探索

「听歌等级」全新升级为“音响力”等级，听歌提升音响力，彰显资深听友范儿

「勋章」勋章体系全新升级，增加流派、语种多样勋章，更有隐藏款等你来拿

「专注电台」新增弹幕互动，一起打卡晒出你的专注吧

「评论」支持发布带时间点的评论了，来一起空降歌曲精彩时刻吧

「评论」支持对歌词发表评论了，来分享你对歌词的想法吧

「曲谱」新增智能钢琴曲谱，现在在歌词页就可以快速找到曲谱啦

《腾讯 QQ 音乐内测虚拟社区“Music Zone”，打造音乐版的元宇宙社交》