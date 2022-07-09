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小米 MIUI 国际版 x Android 13 全面开放测试申请，需年满 18 岁

2022/7/9 16:06:11 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 7 月 9 日消息，在 5 月份的 Google I / O 2022 活动后，小米宣布将开始针对小米 12、小米 12 Pro、Redmi K50 Pro 和小米平板 5 发布 DP2 版本 Android 13 的 MIUI 测试版。

据 xiaomiui 报道，小米 Android 13 MIUI 测试计划将针对更多型号开启，目前已开始招募 Android 13 MIUI 国际版的人员，需填写调查问卷

IT之家了解到，用户申请 Android 13 MIUI 国际版测试的条件主要包括：

  • 应该拥有并使用提到的智能手机；能积极参与测试、反馈和建议。

  • 手机应使用问卷中填写的相同 ID 登录。

  • 对问题有较高的容忍度，愿意与工程师合作，有详细的信息。

  • 有能力在刷机失败时恢复手机并愿意为失败的更新承担风险。

  • 申请人应年满 18 岁

根据问卷内容，首批小米 12 和小米 12 Pro 即将收到基于 Android 13 的 MIUI 国际版更新，而其它机型也可以进行申请，需要选择下面的第三项，等待后续更新。

IT之家了解到，小米此前已宣布针对 MIUI 开发版和稳定版进行调整，之后将取消“稳定版”，聚焦“开发版”和“正式版”

小米 12、小米 12 Pro 和红米 K50 系列基于小米 Android 13 的 MIUI 更新将于 10 月至 11 月开始发布。目前针对小米 12、小米 12 Pro 发布的小米 Android 13 MIUI 国际版更新版本号为 22.6.16 和 22.6.15。

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