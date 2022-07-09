小米 MIUI 国际版 x Android 13 全面开放测试申请，需年满 18 岁

IT之家 7 月 9 日消息，在 5 月份的 Google I / O 2022 活动后，小米宣布将开始针对小米 12、小米 12 Pro、Redmi K50 Pro 和小米平板 5 发布 DP2 版本 Android 13 的 MIUI 测试版。

据 xiaomiui 报道，小米 Android 13 MIUI 测试计划将针对更多型号开启，目前已开始招募 Android 13 MIUI 国际版的人员，需填写调查问卷。

IT之家了解到，用户申请 Android 13 MIUI 国际版测试的条件主要包括：

应该拥有并使用提到的智能手机；能积极参与测试、反馈和建议。

手机应使用问卷中填写的相同 ID 登录。

对问题有较高的容忍度，愿意与工程师合作，有详细的信息。

有能力在刷机失败时恢复手机并愿意为失败的更新承担风险。

申请人应年满 18 岁。

根据问卷内容，首批小米 12 和小米 12 Pro 即将收到基于 Android 13 的 MIUI 国际版更新，而其它机型也可以进行申请，需要选择下面的第三项，等待后续更新。

IT之家了解到，小米此前已宣布针对 MIUI 开发版和稳定版进行调整，之后将取消“稳定版”，聚焦“开发版”和“正式版”。

小米 12、小米 12 Pro 和红米 K50 系列基于小米 Android 13 的 MIUI 更新将于 10 月至 11 月开始发布。目前针对小米 12、小米 12 Pro 发布的小米 Android 13 MIUI 国际版更新版本号为 22.6.16 和 22.6.15。