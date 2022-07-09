三星推出 Flip Pro 交互式显示屏：75/85 英寸 4K 60Hz 可触摸，售价约 2.18 万元起

IT之家 7 月 9 日消息，三星电子在 ISTELive 2022 上展示了 Flip Pro 交互式显示屏，提供 75 英寸和 85 英寸两种大屏版本，用于教育途径。

据官方介绍，Flip Pro 交互式显示屏支持 4K 60Hz 多点触控，延迟仅为 26 毫秒，最高亮度 350 cd / m²，并提供 4000:1 的高对比度。该显示屏配备 USB、HDMI、DP 和 OPS 接口，还可以通过 LAN 口和无线屏幕镜像将显示屏连接到任何网络和其他设备。

Flip Pro 还引入了 3 合 1 USB-C 接口，以及一个用于屏幕镜像、触摸控制和外部设备充电（最大 65W）的接口，还添加了前置控制面板、亮度控制传感器和四个前后扬声器。

Flip Pro 交互式显示屏在软件方面搭载 Tizen 6.5 系统，拥有 SmartView+ 功能，最多可让 50 名学生无线连接到他们的设备，并提供多达六个屏幕的多视图显示。

除了 Google Drive 和 Microsoft OneDrive 等云存储服务外，该显示屏还兼容 Google Classroom、Google Duo、Office 365 和 MimioConnect。教师可以轻松地进行视频会议、共享交互式课程和作业等。

IT之家了解到，三星 2022 款 Flip Pro 搭载了主频为 1.7 GHz 的 Cortex A72 四核 CPU，拥有 32 GB 的可用存储空间，可视角度达 178 度。75 英寸 Flip Pro 的尺寸为 1724 x 1026.3 x 89 毫米，重量达 59.3 公斤；85 英寸的尺寸为 1945.8 x 1151.1 x 89 毫米，重量达 75.2 公斤。

三星 Flip Pro 系列现已在德国上市，首批零售商列出的起价为 75 英寸版 3209.9 欧元（约 21859.42 元人民币），85 英寸版 4500 欧元（约 30645 元人民币）。