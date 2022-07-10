苹果供应链厂商玉晶光：预计 2022 年全年手机镜头出货量将超越去年

7 月 9 日，巨亨网消息称，苹果供应链光学元件厂玉晶光正积极扩增手机镜头产能，以迎接下半年的市场需求旺季。

7 月 7 日，玉晶光披露了公司 2022 年 6 月的营收情况。公告显示，玉晶光当月实现营收 11.52 亿元新台币，月增 42.53%，年增 1.49%；该公司上半年实现营收合计 62.55 亿元新台币，与去年同期相比增长 22.59%。

董事长陈天庆表示：“看好手机镜头产能扩充，及主要客户增加的订单投单量，预期 2022 年全年手机镜头出货量将超越去年，也看好下半年进入市场需求旺季，若市场未出现重大变化，营收将超越去年同期，2022 全年营收也将再超越 2021 年再创新高。”

不仅如此，该公司近期的股价也因搭上元宇宙概念同步走高。

在此之前，供应链传出，美科技业大咖强攻虚拟现实（VR）／增强现实（AR），对光学镜头需求庞大，找玉晶光协助供货，玉晶光为此将在厦门购地大扩产，不仅意味中国台湾地区光学镜头厂仍是业界合作首选，也代表 VR／AR 新应用有望成为玉晶光下一波成长新动能。

陈天庆还表态称：“为分散风险，正积极开发 VR／AR 及车载镜头等产品，并预告“2022 年 VR 镜头出货有望放量”，预计三、五年后，非手机镜头的营收占比可以拉高至三至四成，凸显玉晶光在 VR／AR 领域的企图心。”