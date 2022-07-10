加拿大最大运营商 Rogers 发生重大网络故障导致全国性断网一整天，现已恢复服务

IT之家 7 月 10 日消息，加拿大最大电信运营商之一的罗杰斯（Rogers）于当地时间 7 月 8 日周五凌晨，发生了重大网络故障，致使国内数百万用户无法上网、打电话。

受影响的不仅仅是普通用户，使用罗杰斯公司电信服务的银行支付系统、自动取款机也因此中断服务，一些商店只接受现金交易，而且股市交易也有受影响。此外，用户甚至连 911 都无法拨打。

当地时间周六，罗杰斯通讯公司表示：它已经为“绝大多数”受影响的客户恢复服务。

“随着我们的服务恢复上线，流量恢复正常，一些客户可能会经历恢复全面服务的延迟，”该电信公司在周四晚间发布的公告中写道，该公司随后承诺“将努力让仍无法上网的客户尽快恢复上网”。

罗杰斯总裁兼首席执行官托尼・斯塔菲里 (Tony Staffieri) 表示，该公司正在“尽可能了解这次中断的根本原因”，并将做出所有“必要的改变”，以避免未来再次发生此类事故。此外，该公司还承诺将向每一位受到影响的客户发送账单。

此外，罗杰斯还提醒用户小心电信诈骗。

虽然罗杰斯方面还没有透露此次事故发生的具体原因，但 DDoS 公司 Cloudflare 提供了一个可能的答案。

该公司在上周五发布的一篇博客文章中表示:“根据我们所看到的情况以及过去发生的类似事件，我们认为这很可能是内部错误，而不是网络攻击。”

Cloudflare 推测，最可能的原因应该是边缘网关协议 (BGP) 问题。去年秋天 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 也曾宕机一次，他们给出的原因是一次“常规 BGP 更新出错”。

这是罗杰斯公司近年来第二次出现重大的断网事故，该公司的无线和有线网络在 2021 年 4 月刚刚发生过类似事故。

IT之家了解到，加拿大电信行业由罗杰斯、贝尔、特勒斯三大运营商主导，三家共占有 87% 的用户市场。罗杰斯是最大的无线网络服务提供商，在全国拥有约 1130 万用户。 另外两家主要电信运营商贝尔公司和特勒斯电信公司均表示其网络运行正常，但用户给罗杰斯公司的用户打电话或发短信时会遇到问题。